Foot - Chelsea

Chelsea : PSG, Emery… L’improbable sortie de Tuchel avant la finale de Ligue des champions !

Publié le 28 mai 2021 à 19h40 par B.C. mis à jour le 28 mai 2021 à 19h41

Alors que l’ancien parisien Unai Emery a remporté la Ligue Europa cette semaine avec Villarreal, Thomas Tuchel estime que c’est un bon signal à la veille d’affronter Manchester City en finale de Ligue des champions.