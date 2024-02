Algérie : Une réponse tombe pour le prochain entraîneur

Thibault Morlain

Djamel Belmadi remercié de ses fonctions de sélectionneur avec la CAN 2024, l'Algérie se cherche désormais un nouveau sélectionneur. Alors que Zinedine Zidane ne viendra pas, de nombreux noms circulent pour prendre les commandes des Fennecs. C'est notamment le cas d'Hervé Renard, qui a fait un point sur son avenir ce mercredi.

La CAN 2024 a été un fiasco pour l'Algérie. Les Fennecs n'ont pas réussi à passer les poules et ça a été fatal à Djamel Belmadi. Ce dernier a quitté ses fonctions de sélectionneur et désormais, la question est de savoir qui viendra le remplacer. Le nom d'Hervé Renard, actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine, a circulé, lui qui a fait des miracles sur le continent africain.

« On verra bien ce qui se passera »

En conférence de presse ce mercredi pour annoncer sa liste avant les prochains matchs de l'équipe de France féminine, Hervé Renard a été interrogé sur son avenir. Alors que son contrat prendra fin après les Jeux Olympiques, il a confié : « J'ai un contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2024, on verra bien ce qui se passera ».

« En six mois, je ne sais pas ce qu'il peut se passer »