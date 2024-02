Algérie : Fiasco à la CAN 2024, il vide son sac

Amadou Diawara

Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, l'Algérie a été éliminée dès la fin du premier tour. En effet, les Fennecs ont terminé à la dernière place du groupe D. Interrogé sur le fiasco de l'Algérie, Farès Chaïbi a fait part de son immense déception.

Tombée dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Algérie était ultra-favorite pour terminer à la première place. Toutefois, les Fennecs ont quitté la Coupe d'Afrique des Nations et la Côte d'Ivoire la tête basse, et ce, dès la fin du premier tour.

L'Algérie a totalement manqué sa CAN

En effet, l'Algérie (2 points) a fini à la dernière place de la poule D, derrière l'Angola (7 points), le Burkina Faso (4 points) et la Mauritanie (3 points). Lors d'un entretien accordé à Bild , Farès Chaïbi s'est livré sur l'énorme contre-performance des Fennecs .

«Ça a été une grande déception»