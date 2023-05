Mercato : Un nouveau Français bientôt au Barça ?

La rédaction

Ce n'est pas une priorité pour Xavi Hernandez mais le poste d'arrière droit montre une certaine faiblesse dans le jeu du FC Barcelone cette saison. L'entraîneur catalan aurait demandé de privilégier un recrutement dans le secteur offensif pour renforcer l'effectif mais les dirigeants pourraient peut-être réaliser un bon coup cet été en recrutant un latéral droit. Plusieurs noms sont sur la short-list blaugrana dont un Français. Albert Masnou de SPORT et Alexandre Ruiz nous en parlent dans Fair Play.

Le FC Barcelone va faire ses courses pendant ce mercato estival mais il n'y aurait pas de coup de baguette en vue. Selon la presse catalane, mis à part un éventuel retour de Leo Messi au FC Barcelone, le club ne devrait faire des folies lors de la prochaine fenêtre des transferts. Si Xavi privilégie un recrutement dans le secteur offensif, le poste d'arrière droit reste quelque peu vacant et sans réel pilote pour guider les pas offensifs sur le couloir droit des Blaugrana. Le board du Barça aurait préparé une short-list de joueurs qui pourraient être recrutés à ce poste dont un Français : Il s'agit du tricolore et champion du monde 2018 évoluant au Bayern Munich, Benjamin Pavard. Mais rien n'est pour le moins sûr pour le moment. João Concelo fait partie aussi de cette liste, le Portugais, prêté au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison, semble loin d'un retour à Manchester City à cause de sa mésentente avec Pep Guardiola. Un troisième joueur attise l'intérêt des dirigeants catalans: Il s'agit du latéral argentin de Villarreal, Juan Marcos Foyth, mais le club ne pourra pas se permettre le luxe de payer la modique somme de 30 millions d'euros en pleine crise économique.

Pavard pourrait débarquer la saison prochaine mais ...

La piste la plus concrète pourrait-être Benjamin Pavard. Xavi Hernandez n'a pas donné la priorité au poste d'arrière droit car il sait qu'il a des éléments au sein de l'effectif qui ne sont pas de formation mais qui peuvent pallier ce poste. On pense à Jules Koundé, défenseur central, qui peut évoluer à ce poste, mais aussi à Araujo et à Sergi Roberto. En tout cas, s'il y'a une possibilité économique pour faire signer un latéral droit à la fin du mercato, le Barça pourrait se tourner vers Benjamin Pavard qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Bayern Munich ce qui pourrait faire descendre le prix mais les dernières rumeurs parlent d'une prolongation du Français ce qui pourrait tout chambouler.