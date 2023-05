FC Barcelone : Busquets, le dernier des Mohicans s'en va

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Quinze ans après ses débuts avec le FC Barcelone, Sergio Busquets (34 ans), en fin de contrat, a décidé de mettre fin à son aventure avec le club catalan cet été. Longtemps critiqué cette saison, le milieu de terrain espagnol a décidé de tourner la page avec le Barça. Albert Masnou et Alexandre Ruiz nous en parlent dans Fair Play.

C'est terminé, un nouveau chapitre s'écrit au Barça après le départ de son milieu de terrain, Sergio Busquets. L'enfant du club a décidé de mettre fin à son aventure qui a duré près de 15 saisons. Celui qui a été convoqué pour la première avec Pep Guardiola en 2008 s'en va l'esprit tranquille, ainsi qu'avec un palmarès bien garni en compagnie de son club formateur. 8 fois champion d'Espagne jusqu'à présent, il devrait l'être pour la 9ème fois à la fin de la saison, 7 fois vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, 3 Ligue des champions, 3 Coupe du Monde des Clubs et 3 Supercoupe d'Europe. Vous l'avez compris, Busquets a tout remporté avec le FC Barcelone, désormais il se tourne vers d'autres cieux et l'Arabie Saoudite tendrait les bras à celui qu'on surnomme "le chasse-neige" mais rien n'est encore acté pour l'instant.

La fin d'une ère au Barça