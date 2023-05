FC Barcelone : Une victime de Messi déjà identifiée !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Arrivé l'été dernier en provenance de Leeds United contre un chèque de 60 millions d'euros, Raphinha devrait s'en aller à la fin de la saison en cours. Concurrent direct d'Ousmane Dembélé, l'international brésilien n'a pas pu tenir tête à l'allier français, préféré par Xavi Hernandez sur le flanc droit de l'attaque barcelonaise. Albert Masnou et Alexandre Ruiz nous parlent de ce départ surprise de Raphinha.

Le FC Barcelone prépare déjà la saison prochaine, certains des joueurs devraient quitter l'effectif dès cet été à l'image de Raphinha qui pourrait être le premier. L'international brésilien, qui n'arrive pas à s'imposer face à un Ousmane Dembélé préféré par le coach Xavi Hernandez aurait reçu une offre en provenance de Premier League. En effet, Newcastle se serait positionné sur le joueur pour l'enrôler dès le prochain mercato. Deux clubs londoniens se sont également positionnés dans le dossier Raphinha il s'agit de Chelsea et d'Arsenal mais Newcastle serait le plus proche pour se l'offrir. Les nouveaux dirigeants des Magpies seraient prêts à débourser près de 80 millions d'euros et une première offre a été formulée selon les dernières rumeurs. En cas de départ, Raphinha, en contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2027, pourrait devenir le troisième départ le plus cher de l'histoire du club après Neymar Jr (222 millions d'euros) et Arthur Melo (76 millions d'euros).

Vendre pour acheter

Le FC Barcelone veut clairement se débarrasser de certains des éléments qui composent son effectif afin de créer un équilibre sur la balance budgétaire du club. En plus de Raphinha qui devrait rapporter quelques entrées aux Blaugrana, Ferran Torres mais aussi de Franck Kessié qui intéresserait l'Inter de Milan, venu aux informations dernièrement. Un probable départ d'Ansu Fati serait également à l'ordre du jour. Le jeune joueur aurait été proposé à plusieurs écuries de Premier League dont Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City par son agent Jorge Mendes, l'une d'elle aurait donc fait une première offre pour la jeune pépite de 20 ans. En cas de départ de ces joueurs, le Barça pourrait signer avec quelques têtes, en plus d'un retour de Leo Messi pour renforcer le secteur offensif.