Travailler pour Marion Rousse ? Les candidatures sont lancées !

Vous voulez travailler pour Marion Rousse ? Un appel est lancé pour participer comme signaleur à la circulation du Tour de France femmes durant l’étape qui passera pas Quimper. Les candidatures doivent être adressées à la mairie avant le 4 juin. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce dossier.

Après les garçons, les femmes. Le samedi 26 juillet, le Tour de France femmes avec Zwift s’élancera depuis la Bretagne. L’occasion pour la direction de rendre hommage à cette région qui a sorti de multiples champions dont le plus connu reste Bernard Hinault. En avril dernier, Marion Rousse s’était rendue sur cette terre pour promouvoir cet évènement.

L'hommage du Tour de France à la Bretagne

« C'est vraiment une fierté de faire ce grand départ depuis la région Bretagne . C'est une terre de champions, de connaisseurs, de pratiquants. Donc évidemment, on attend un succès populaire assez incroyable le matin au départ de Vannes. Et puis le fait que le paysage soit magnifique, on sait très bien que ça fait partie de la magie du Tour de France, hommes comme femmes. Pouvoir sélectionner un parcours déjà assez compliqué sur ces deux premières étapes très punchy, c'est super pour le spectacle. Toutes les conditions étaient réunies donc on est très heureux. C'est un honneur, vraiment » avait déclaré la directrice du Tour de France féminin.

Des volontaires sont recherchés !

Et comme le rapporte Ouest-France, ce rendez-vous nécessite l’aide de centaines de bénévoles. Et à moins de 100 jours de l’évènement, il manque encore quelques bras. La Ville de Quimper recherche des personnes pour assurer la sécurisation du circuit, en tant que signaleurs. Alors si vous êtes disponible le 27 juillet de 11 h à 16 h 30, titulaire du permis B, capable « de savoir orienter et transmettre des informations de manière claire, d’adopter une attitude bienveillante et d’être capables d’établir un climat positif avec le public », alors vous êtes peut-être fait pour ce job. Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature par mail avant le 4 juin 2025 à : Ville de Quimper – Direction des Sports –sport.manifestation@quimper.bzh.