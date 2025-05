Cyclisme - Tour de France : Le projet d’Alaphilippe pour le maillot jaune !

Alexandre Higounet

Alors qu’il entame sa préparation pour le Tour de France, avec une grande envie et plusieurs signaux très encourageants glanés pendant les classiques quand bien même ils ne se sont pas traduits en résultats, Julian Alaphilippe a visiblement son plan pour tenter de décrocher le maillot jaune. Explication.

Mercredi, Julian Alaphilippe a été aperçu dans les rues de Boulogne-sur-Mer et dans les environs, et ce n’était pas parce qu’il disputait les Quatre jours de Dunkerque, qui arpente actuellement les routes du Nord de la France. Non, le double champion du monde était venu reconnaître le parcours de la deuxième étape du Tour de France, entre Lauwin-Planque et Boulogne sur Mer.

Une reconnaissance loin d’être anodine à Boulogne-sur-Mer...

Une telle reconnaissance du double champion du monde s’avère beaucoup moins anodine qu’on aurait pu le penser initialement. Programmée le 6 juillet prochaine, l’étape s’annonce en effet très accidentée, avec une succession de côtes dans les cinquante derniers kilomètres à travers les monts du Boulonnais. Un parcours idéal pour les qualités de puncheur-grimpeur de Julian Alaphilippe.

S’il décroche la victoire d’étape, il aura sans doute le maillot jaune au passage

Le fait qu’il reconnaisse l’étape, quand on sait que le double champion du monde ne s’intéresse en général jamais vraiment aux parcours des Grands Tours, préférant découvrir les profils des étapes le matin même ou la veille au soir, traduit une réelle ambition autour de l’arrivée à Boulogne-sur-Mer, où il cherchera clairement la victoire. Mais ce n’est pas tout... L’étape de Boulogne arrive immédiatement après une première levée autour de Lille dédiée au sprinter, qui logiquement ne devrait provoquer aucun écart au classement général. En clair, s’il gagnait à Boulogne, Julian Alaphilippe aurait de grandes chances de prendre au passage le maillot jaune, avec l’espoir de le garder quelques jours. Nul doute que tel est le projet que le Français avait en tête hier en arpentant le final de la deuxième étape du côté de Boulogne...