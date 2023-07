Tour de France : Nouvelle catastrophe pour Alaphilippe, son boss enrage

Jean de Teyssière

Pour le moment, le Tour de France de la Soudal-Quickstep ne prend pas la tournure escomptée. Notamment concernant Julian Alaphilippe, qui avait coché les deux premières étapes comme victoire potentielle et surtout synonyme de maillot jaune. Mais le Français s'est retrouvé en difficulté et lors de l'étape 4 disputée mardi, il n'a pas pu lancer correctement le sprinteur de la Soudal-Quickstep, Fabio Jackobsen, qui a même chuté lourdement à quelques mètres de l'arrivée. Une situation que n'a pas appréciée le boss, Patrick Lefevere.

On roule les derniers kilomètres avant l'arrivée à Nogaro et ça joue des coudes dans le peloton pour tenter d'être le mieux placé avant l'arrivée au sprint sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Des frictions ayant conduit à de nombreuses chutes, comme celles de Axel Zingle (Cofidis), Jacobo Guarnieri (Lotto Dstny) ou encore Luis Leon Sanchez (Astana Qazaqstan). Les deux derniers cités ont d'ailleurs été contraints à l'abandon, à cause d'une clavicule cassée. Fabio Jackobsen, le sprinteur de la Soudal-Quickstep est également tombé mais ne souffre que de contusions, ce qui ne l'empêchera pas de prendre le départ ce mercredi à Pau. Sa chute a été commentée par le boss de l'équipe belge, qui montre les limites de Julian Alaphilippe.

« Julian Alaphilippe voulait remonter Fabio Jakobsen »

Dans des propos rapportés par sport.fr , Patrick Lefevere, patron de la Soudal-Quickstep a évoqué l'arrivée tumultueuse d'hier et l'échec de son équipe dans les derniers mètres : « Il a des écorchures au coude, à l’épaule et au dos. Julian Alaphilippe voulait remonter Fabio Jakobsen car l’équipe était trop loin. Ils n’ont pas réussi à deux, ce qui est logique car aucune équipe ne veut céder sa place. »

Cyclisme : Les limites de la stratégie de Lefévère avec Alaphilippe https://t.co/NjY9sYIx25 pic.twitter.com/BhF3sPHRhk — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

« Avec autant de coureurs qui prennent des risques, il y a toujours des chutes »