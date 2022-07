Tour de France

Tour de France : Nouvel objectif pour Gaudu

Publié le 19 juillet à 22h35 par Thibault Morlain

Lors de la 16ème étape du Tour de France ce mardi, si Romain Bardet a perdu gros au classement général, David Gaudu a lui fait une bonne impression, réussissant à suivre les favoris. Une bonne opération au général par la même occasion pour le coureur de la Groupama-FDJ. Désormais 5ème, Gaudu se met à rêver du podium.

Première étape dans les Pyrénées ce mardi pour le Tour de France. Une étape qui a provoqué certains changements au général. Alors que la route a commencé à s’élever, Tadej Pogaçar n’a pas réussi à se détacher de Jonas Vingegaard. En revanche, Romain Bardet a lui craqué et perdu gros. Alors que le Français était 4ème au départ de l’étape, il a glissé à la 9ème place. Désormais, le podium est plus compliqué que jamais pour Bardet. En revanche, pour David Gaudu, l’espoir est encore permis. En effet, ce mardi, le coureur de la Groupama-FDJ est arrivé dans le même temps que les favoris et cela lui a permis de grimper au général, étant désormais 5ème, à 4 minutes de Vingegaard, mais à 1 minute 41 de Geraint Thomas, actuel 3ème.

« C'est un plaisir d'être dans ce Tour de France »

« Il reste encore de belles journées devant nous, on n'arrive pas à concrétiser dans les échappées mais l'équipe tourne vraiment bien. Je me retrouve devant, je remonte un peu au classement général, on n'est pas loin de jouer la gagne, c'est un plaisir d'être dans ce Tour de France. Je n'avais pas des super jambes aujourd'hui (mardi), mais ça passe encore », a expliqué David Gaudu, rapporté par L’Equipe , après l’étape du jour du Tour de France.

« J'espère que le meilleur va arriver »

Désormais, le podium pourrait donc être un objectif pour David Gaudu. Pourrait-il alors chercher la 3ème place ? « Il faudra une petite part de chance pour monter sur le podium. Après, personne n'est à l'abri d'un jour sans, que ce soit moi, Geraint Thomas ou un autre. J'espère que le meilleur va arriver », a expliqué Gaudu dans la suite de son intervention.

« On veut aller chercher le podium »