Tour de France : Evenepoel annonce du lourd à Isola 2000 !

Alexandre Higounet

Alors que s’annoncent deux journées terribles dans les Alpes, avec deux étapes de trèss haute montagne, les plus dures de ce Tour de France, Remco Evenepoel n’a pas fait mystère qu’il s’attendait à un très grand combat sur les routes des Alpes du sud. Des mots qui pourraient ne pas être anodins. Analyse.

Alors qu’il a passé une journée plutôt tranquille aujourd’hui jeudi dans l’étape arrivant à Barcelonnette, Remco Evenepoel se sent prêt à la veille des deux plus grandes étapes de montagne du Tour de France, demain avec le Col de Bonnette et l’arrivée à Isola 2000 et samedi avec une étape de folie dans l’arrière-pays niçois, deux journées à plus de 4500 mètres de dénivelé positif. Confiant depuis l’arrivée à Superdévoluy, au cours de laquelle il a constaté qu’il était peut-être plus frais que Jonas Vingegaard et qu’il pouvait de surcroit profiter de la guerre que se livraient le Danois et Tadej Pogacar, le champion belge de la Soudal-Quickstep sent venir une grande bataille demain sur les routes les plus hautes du Tour de France, à plus de 2800 mètres d’altitude.

« Demain, il peut y avoir un feu d’artifice »

En effet, Evenepoel a indiqué dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « L’étape d’aujourd’hui s’est bien passée. De notre côté, tout était sous contrôle dans l’équipe. Il a fallu rester très concentré, en particulier dans les descentes très techniques. En fin de compte nous arrivons sans avoir connu de problème, donc tout va bien. Je suis resté deux semaines en stage à Isola 2000, parce que je savais qu’il y a beaucoup de coureurs qui habitent à Nice et à Monaco et qui connaissent très bien ces routes. Donc il fallait que j’y aille aussi. Maintenant j’ai bien repéré les parcours des trois étapes qui arrivent, ce sont celles qui vont énormément compter entre les acteurs du classement général. Je me sens plutôt bien, j’ai de bonnes jambes et j’ai fait notamment le plein de confiance dans l’étape d’hier. Demain ce sera une étape courte et je me sens à l’aise en altitude, donc ce n’est pas un problème pour moi. Il peut y avoir un feu d’artifice, mais de toute façon ce sont les jambes qui vont parler, il n’y aura pas de secret. S’il y a une opportunité pour en gagner une, j’essaierai, mais il faudra aussi voir quelle sera la configuration du groupe d’échappés ».

Des mots qui témoignent d’une confiance à la hausse…

S’il s’avère impossible de tirer une conclusion fiable sur l’attitude qu’adoptera le leader de la Soudal-Quickstep sur les pentes de la Bonnette, le fait est que ces mots, au-delà d’annoncer une probable grande bataille, laissent transparaître une confiance largement à la hausse. Un élément peut-être loin d’être anodin.