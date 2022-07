Cyclisme

Tour de France : Après ses galères, Thibaut Pinot lâche un gros message pour la suite

Publié le 9 juillet 2022 à 20h35 par Ewen Robin mis à jour le 9 juillet 2022 à 20h37

La 8e étape du Tour de France, reliant Dole à Lausanne, s’est achevée par la victoire de Wout Van Aert au bout du suspense. Au terme d’un sprint massif, le Belge a remporté l’étape devant Michael Matthews et Tadej Pogacar. Si tout semble sourire au maillot vert, ce n’est pas le cas de Thibaut Pinot, qui enchaîne les malheurs sur la Grande Boucle...

Wout Van Aert s’impose une nouvelle fois à l’issue de la 8e étape du Tour de France, lors d’un final en pente dans la ville de Lausanne. Le Belge conforte ainsi son avance au classement du maillot vert, récompensant le meilleur sprinteur. Arrivé en 3e position, le Slovène Tadej Pogacar est également l’un des grands vainqueurs du jour puisqu’il empoche 4 secondes de bonifications. Cependant, tous les coureurs n’ont pas connu une bonne journée.

🏆 Jerseys and rankings after stage 8🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 8 #TDF2022 pic.twitter.com/FPAAb4ukHd — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

Un manque de chance

Thibaut Pinot a vécu, ce samedi, une course extrêmement compliquée puisque le grimpeur de la Groupama-FDJ a été pris dans un incident. En effet, le Français s’est d'abord retrouvé par terre suite à un léger accrochage, avant de percuter, quelques centaines de mètres plus loin, le poing d'un assistant de la Trek-Segafredo qui tendait une musette. Sonné, mais de retour dans le peloton, Thibaut Pinot continue d’avoir la poisse sur la grande boucle française.

Et de 8. ✅ pic.twitter.com/3qrtnLTbRP — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 9, 2022

Gaudu chute également

Également tombé durant cette étape, son coéquipier David Gaudu s’est confié : « Plus de peur que de mal. Je n'ai pas de douleur ni de plaie, c'est le principal. La chute, c'est le petit point noir de la journée, mais faire un Tour de France sans chute, c'est compliqué. Si c'est notre journée pourrie du Tour, et il y en a toujours une, je signe direct. Demain (dimanche), ça va être différent d'aujourd'hui (samedi). Il faudra être prêt dans la dernière montée, on n'est pas à l'abri que la Jumbo-Visma mette en route ou qu'un Roglic attaque de loin. Les non-grimpeurs ne passeront certainement pas le dernier col, on sera sur un terrain qui m'avantagera plus.»

« Hâte d’arriver dans les Alpes »