Tour de France : Van Aert perd son maillot jaune… et se fait dézinguer

Publié le 7 juillet 2022 à 22h35 par Ewen Robin

C’est un grand Tadej Pogaçar qui s’est imposé lors de l’étape de ce jeudi reliant Binche à Longwy. Après une grosse performance lors de la précédente étape, le Slovène a confirmé son état de forme et s’empare ainsi du maillot jaune de Wout Van Aert. Si Pogaçar a parfaitement maîtrisé son sujet, on ne peut pas en dire autant du Belge…

Tadej Pogacar réalisé un gros coup sur cette 6e étape du Tour de France. Ce jeudi, le Slovène s’est imposé à Longwy, où il a devancé Michael Matthews et le Français David Gaudu. Le double tenant du titre s’empare également du maillot jaune détenu par Wout Van Aert, qui n’a pas assuré lors de la course du jour.

🏆 Jerseys and rankings after stage 6🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 6#TDF2022 pic.twitter.com/oEIIB7wPWX — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

Un coup osé

Porteur du maillot jaune, Wout Van Aert était dans tout les bons coups depuis le départ du Tour de France. Lors de cette 6ème étape, le Belge s’est montré entreprenant en forçant une échappée. Accompagné par Jakob Fuglsang et Quinn Simmons, le leader du classement général s’est épuisé à l’avant de la course, afin de maintenir l’écart avec ses poursuivants. Cependant, le peloton a fini par le rattraper à onze kilomètres de l’arrivée. Après un tel effort, Van Aert a logiquement explosé et a franchi la ligne d’arrivée avec plus de sept minutes de retard sur Pogacar, qui récupère donc son maillot.

Van Aert s'explique

Au micro de France 2, Wout Van Aert a évoqué ce maillot jaune : « Le maillot jaune, c'est le plus beau, c'est sûr » . Le champion belge est ensuite revenu sur sa surprenante stratégie du jour : « J'espérais être dans l'échappée, pas seulement à trois, mais quand je suis arrivé dans l'échappée, j'avais déjà beaucoup donné. J'ai décidé que c'était le moment d'essayer de profiter de mon dernier jour en jaune, de donner quelque chose au public, et je crois que ça a marché. Je pense que c'était une journée difficile pour nous à contrôler, donc on a décidé de rejoindre l'échappée, car on ne pensait pas être aidés. C'était un peu frustrant que l'échappée soit si petite. » Van Aert a fini par aborder la suite des événements : « J'espère rester un peu dans le peloton et aider mes coéquipiers au début, et vers le début de la montée de la Planche des Belles Filles, après tranquille et un peu pareil pour tout ce qui vient. »

« Est-ce que la tête a trop grossi ? »