Tour de France : « Alaphilippe, je ne vais pas l’obliger à venir »

Alexandre Higounet

A moins d’un mois du départ du Tour de France, Remco Evenepoel, ne cache pas qu’il aimerait avoir Julian Alaphilippe à ses côtés en juillet, conscient que son équipe avait besoin d’être densifiée autour de lui. Le champion belge adopte la meilleure des stratégies pour cela. Explication.

Alors qu’il reprend la compétition cette semaine au Dauphiné Libéré après sa lourde chute au Tour du Pays Basque, Remco Evenepoel n’hésite pas à se positionner en retrait dans la lutte pour la victoire au Tour de France, en tout cas derrière le duo Pogacar-Vingegaard. Le champion belge a indiqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Toute la pression sera sur l'équipe UAE Team Emirates, c'est sûr. Quand on voit la façon dont Tadej a été impressionnant sur le Giro, et avec tous les co-leaders qu'ils auront sur le Tour... Ils ont l'homme à battre, et ils sont l'équipe à battre. Et le deuxième dans la liste, c'est évidemment Jonas Vingegaard, car c'est le double tenant du titre. Il n'y a pas de grande pression pour moi et mon équipe. Nous devons juste essayer de suivre. Si on arrive à suivre Tadej, c'est déjà une victoire en soi. Mais peut-être qu'il gagnera la 1ère étape avec 5 minutes d'avance et que ce sera déjà fini ! C'est vraiment un coureur spécial, le meilleur au monde, et ça ne m'étonnerait pas qu'il remporte le Tour après le Giro. S'il y en a un qui peut le faire, c'est lui ».

Ça clashe avec le patron d’Alaphilippe, Marion Rousse s’explique ! https://t.co/K8NrU2Hbdl pic.twitter.com/G8Ujd3wsob — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Evenepoel ménage Alaphilippe

Si on peut comprendre qu’il s’agit pour Remco Evenepoel d’éloigner de lui les projecteurs médiatiques et la pression les accompagnant, il est aussi certain que le champion belge a intégré l’idée qu’il était encore un peu juste pour espérer lutter véritablement pour le maillot jaune, à moins de bénéficier de circonstances favorables. Et que son équipe était également un peu limitée face aux autres armadas.

« Je respecterai son choix »