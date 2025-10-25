Marion Rousse : L’incroyable «rumeur» pour son prochain emploi !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le Tour de France femmes est chaque année un véritable succès, Marion Rousse n’est pas étrangère à cela. Nommé directrice de la compétition, l’actuelle consultante de France Télévision réalise un travail excellent. Et cela ne passe clairement pas inaperçu. D’ailleurs, voilà que Marion Rousse pourrait ne pas rester très longtemps à sa position actuelle de directrice du Tour de France femmes. Telle est cette rumeur qui circulerait en coulisses…

Nommé directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse ne s’attendait clairement pas à recevoir une telle proposition de Christian Prudhomme. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe avait raconté à ce propos : « Qu’est-ce m’a dit Christian Prudhomme quand il est venu me voir ? C’est un malin. Il m’a appelé, on en a encore parlé, il m’a dit : « J’ai trouvé un prétexte pour t’appeler ». Je ne sais même plus ce que c’était, sûrement pour parler des classiques ardennaises qui allaient arriver. J’étais enceinte à ce moment-là. Au moment de raccrocher, il me dit : « Tiens, tu sais, c’est dans les tuyaux depuis quelques années, il y a un Tour de France femmes qui va revenir. Je te dis ça comme ça, mais voilà tu ne te verrais pas directrice de course ? ». Et il raccroche. C’est bête, mais je ne m’étais jamais imaginée dans le rôle de directrice de la plus belle course au monde ». Au final, Marion Rousse a donc accepté la proposition de Christian Prudhomme. Et voilà qu’à terme… elle pourrait le remplacer à la tête du Tour de France hommes.

« Est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme ? » Marion Rousse à la tête du Tour de France hommes, voilà une idée qui ne serait pas si incongrue que cela. En effet, suite à la révélation des parcours de la Grande Boucle 2026 pour les hommes et les femmes, Rik Verbrugghe a lâché pour la RTBF : « Maintenant, je pense quand même que… Comme on a dit ici, c’est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes ? ».