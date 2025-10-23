Du jamais vu, Marion Rousse annonce l'enfer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, depuis ce jeudi 23 octobre, le peloton sait ce qui l'attend pour le prochain Tour de France femmes. L'édition 2026 s'annonce ainsi plus relevée que jamais avec un grand départ donné de Suisse et notamment le mont Ventoux au programme. C'est Marion Rousse qui a dévoilé ce parcours plus relevé que jamais, annonçant un véritable pour tenter de succéder à Pauline Ferrand-Prévot.

L'édition 2025 du Tour de France femmes va rester dans les mémoires avec bien évidemment le sacre final de Pauline Ferrand-Prévot. Mais voilà que ce qui s'annonce pour 2026 pourrait être tout aussi spectaculaire. En effet, le parcours de la prochaine Grande Boucle a été dévoilé, le programme est donc désormais connu et à en croire Marion Rousse, directrice de l'événement, c'est tout simplement le Tour le plus dur de l'histoire qui se disputera à compter du 1er août prochain.

« C'est un parcours malicieux » Marion Rousse a ainsi annoncé l'enfer pour les participantes de l'édition 2026 du Tour de France femmes. Interrogée par franceinfo, la compagne de Julian Alaphilippe a ainsi fait savoir : « C'est un parcours malicieux, parce qu'il n'y a aucune étape sans difficulté, aucune étape où les leaders vont pouvoir rester au chaud en queue de peloton. Chaque jour, ça peut bouger. Ce parcours sera dur physiquement, et mentalement : il faudra rester placée, concentrée chaque jour ».