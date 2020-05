Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Contador répond au patron de Chris Froome !

Publié le 1 mai 2020 à 13h35 par T.M.

Récemment, Dave Brailsford, patron d’INEOS, avait assuré vouloir mettre fin à l’hégémonie du Tour de France. De quoi faire réagir Alberto Contador.

Si Chris Froome rêve d’une 5ème victoire sur le Tour de France, il n’est pas dit que le Britannique soit au départ le 29 août prochain. En effet, dernièrement, Dave Brailsford, patron d’INEOS, lâchait une bombe. En effet, il regrette notamment que la priorité soit donnée avant tout au Tour de France, où on aligne ses meilleurs coureurs, reléguant alors les autres courses au second plan. Avec le coronavirus, le monde du cyclisme pourrait donc changer sa vision des choses pour tenter de survivre. Toutefois, Alberto Contador ne le voit pas de la même manière.

Le Tour de France en priorité ?