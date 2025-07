Alaphilippe prépare un coup pour décrocher «le Graal» !

C'est ce samedi 5 juillet que le Tour de France va s'élancer de Lille. Un grand départ donné du nord de la France où les premières étapes seront accidentées. Un tracé propice à certains coureurs. Cela pourrait notamment permettre à Julian Alaphilippe de briller et d'aller pourquoi pas chercher le maillot jaune. D'ailleurs, le compagnon de Marion Rousse prépare son coup, ayant en tête une étape précise.

Alors que la bataille du maillot jaune du Tour de France devrait se jouer entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard , les deux favoris de la Grande Boucle ne devraient pas pour autant être aux avant-postes dès les premières étapes. Ce sont d'autres stars du peloton qui devraient briller dans ces tracés accidentés dans le nord de la France. A commencer par Julian Alaphilippe ? Même s'il n'a plus les mêmes jambes, le compagnon de Marion Rousse reste un danger avec ses qualités de puncheur. Au point de jouer le maillot dans ce début du Tour de France ?

Alaphilippe vise la 2ème étape !

Julian Alaphilippe veut donc gagner une étape lors de ce Tour de France et le compagnon de Marion Rousse en a ciblé une en particulier. « Pour moi, c’est la 2e étape. Sur le papier, ça correspond vraiment à nos caractéristiques, avec Marc Hirschi et moi, donc on se concentre sur cette journée. Je suis même allé reconnaître le final ce matin. J’aime bien. On sait qu’il y aura d’autres occasions plus tard, mais c’est bien d’avoir déjà un objectif clair en tête pour bien lancer le Tour », a balancé Alaphilippe. Rendez-vous maintenant le dimanche 6 juillet pour cette 2ème étape de la Grande Boucle entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer.