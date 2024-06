Tour de France : La fin du suspense pour Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors que depuis quelque temps, la formation Visma-Lease A Bike entretient le flou quant à la participation ou non de Jonas Vingegaard au Tour de France suite à sa lourde chute au Tour du Pays Basque, l’heure de vérité va sonner dans les prochaines heures puisque la sélection pour la Grande Boucle sera annoncée jeudi ou vendredi.

Jusqu’à maintenant, la Visma-Lease A Bike a entretenu le flou

Alors que les faits tendent à indiquer que le champion danois participera bien au Tour, lui qui mène une préparation de plus en plus intense en stage à Tignes, les responsables de la formation hollandaise se montrent beaucoup plus flous, à l’image des dernières déclarations du patron Merijn Zeeman au site du Het Nieuwsblad : « Nous avons désormais beaucoup progressé, et nous devons peut-être affiner davantage cela. Nous ne sommes pas encore prêts à dire qu’il prendra le départ, s’il peut monter sur le podium. Nous ferons le point dans les prochaines semaines ». Quelques jours plus tôt, Mathieu Heijboer, le directeur de la performance de la Visma-Lease A Bike était lui aussi resté dans le vague : « J onas Vingegaard et Wout Van Aert travaillent très dur tous les jours et s’en sortent plutôt bien, mais ils sont encore loin du niveau qu’ils auraient pu atteindre en ce moment sans ces blessures. Je ne veux pas être trop négatif. Pour l’instant, j’estime à un peu plus de 50% les chances de les voir participer au Tour. Nous voulons qu’ils soient au départ du Tour, mais ils doivent être compétitifs. Pour cela, quelques séances d’entraînement clés sont encore prévues. Les entraînements d’endurance les plus intenses et les plus longs, dont nous pouvons tirer quelque chose, sont encore à venir. Vingegaard ? J’espère qu’il atteindra le point où il est au moins capable de se battre pour le podium. Un objectif secondaire comme des victoires d'étape ou un maillot à pois n'est pas à l'ordre du jour ».

Décision imminente pour Vingegaard