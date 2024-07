Tour de France : Il réalise un coup démoniaque, Pogacar s'avoue vaincu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur du classement général depuis ce dimanche, Tadej Pogacar s'est déjà séparé de son maillot jaune, et ce sans perdre le moindre temps sur le nouveau leader Richard Carapaz. L’Équatorien a bénéficié d'une règle bien spécifique pour porter le maillot de leader. A l'arrivée de la troisième étape du Tour de France, il a dévoilé ses sentiments.

La troisième étape du Tour de France entre Plaisance et Turin a été marquante à bien des égards. Coureur d'Intermarché-Wanty, l’Érythréen Biniam Girmay a coiffé ses concurrents sur la ligne pour empocher sa première victoire sur la Grande Boucle. Il devient par la même occasion le premier coureur d'Afrique subsaharienne a remporté une étape.

Pogacar a perdu son maillot jaune sans perdre de temps

Cette troisième journée de course a aussi le théâtre d'un événement rare. Leader du classement général depuis ce dimanche, Tadej Pogacar a été dépossédé de son maillot jaune sans perdre le moindre de temps. Comment est-ce possible ? Dans le même temps que le Slovène avant cette étape, Richard Carapaz n'a pas oublié cette règle : « En cas d'égalité de temps au classement général (...) il est fait appel à l'addition des places obtenues à chaque étape et, en dernier ressort, à la place obtenue dans la dernière étape disputé e. » L'Equatorien avait prévu son coup puisqu'il a intégré le peloton des sprinteurs et cherché à obtenir la meilleure place. 14ème de l'étape, il finit loin devant Pogacar (38ème) et Remco Evenepoel (40ème).

« Ce Maillot Jaune représente beaucoup »