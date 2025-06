Marion Rousse : La femme qui la fait vibrer !

Depuis quelques temps, Marion Rousse multiplie les casquettes. Animatrice de son émission La vie à vélo sur les antennes de France Télévisions, la conjointe de Julian Alaphilippe est également directrice du Tour de France femmes. La championne de France de cyclisme sur route en 2012 vibre d’ailleurs pour une Française pour l’événement.

Marion Rousse va suivre le Tour de France femmes , et pour cause puisqu’elle en est la directrice. La conjointe de Julian Alaphilippe a naturellement hâte que l’événement commence. Celle qui est également animatrice de l’émission La vie à vélo sur les antennes de France Télévisions s’est d’ailleurs félicitée de l’engouement que provoque le Tour de France femmes depuis sa création.

«Elles ont prouvé que c’était un beau spectacle à regarder»

« Le Tour est la plus grande course du monde, il fallait qu’il existe aussi pour les femmes. On s’adresse à un public de passionnés de vélo, mais pas seulement. Notre objectif, c’est que la course soit pérenne. Dès la première année, nous avons été adoptés dans le quotidien des gens, et diffusés dans plus de 190 pays. Ce n’était pas un cadeau qu’on faisait aux filles, elles ont prouvé que c’était un beau spectacle à regarder » a expliqué Marion Rousse dans un entretien accordé à Diverto.