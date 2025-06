Cyclisme - Tour de France : Ces mots incroyables des concurrents de Pogacar !

A une semaine du Grand Départ du Tour de France, Tadej Pogacar a totalement imposé sa domination sur le peloton, qui en majorité le pense hors d’atteinte. Deux témoignages forts en provenance des staffs des équipes Red Bull-Bora-Hansgrohe (Roglic) et Jayco AlUla (O’Connor) sont à ce titre particulièrement parlants.

Une nouvelle fois, le bilan de victoires de Tadej Pogacar est impressionnant alors que l’on approche de la moitié de la saison 2025. Comme le souligne Mundo Deportivo, seules trois courses ont échappé au champion slovène depuis le début de l’année, Milan San Remo (3ème), Paris-Roubaix (2ème) et l’Amstel Gold Race (2ème). Pour le reste, Pogacar a remporté toutes les courses dont il a pris le départ, à savoir l’UAE Tour, les Strade Bianche, le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et le Dauphiné.

Autant dire qu’à une semaine du départ du Tour de France, les concurrents de Tadej Pogacar se montrent fatalistes sur leurs chances de vaincre le leader de l’équipe UAE Team Emirates . Interrogé par Vélo Magazine, Dan Lorant , le responsable de la performance au sein de l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic , a ainsi affirmé, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo : « Nous devons admettre que Pogacar est désormais un cran au-dessus de nous. Nous devons l'accepter. Nous le voyons nous éloigner jour après jour, et c'est impossible. Nous ne savons pas quoi faire ».

« Nous voyons nos coureurs battre leurs records et ce n’est toujours pas suffisant »

Dans le même registre, Peter Leo, l’un des entraîneurs de l’équipe Jayco AlUla de Ben O’Connor, a avoué de son côté : « Il est difficile de trouver la solution pour rivaliser avec un coureur comme Pogacar. Cela devient une énorme frustration pour l'équipe performance. Nous voyons nos coureurs atteindre ou dépasser leurs records personnels, et ce n'est toujours pas suffisant pour rivaliser avec Pogacar ». Des mots forts qui témoignent de la résignation du peloton, totalement sous le joug physique et mental du Slovène. En l’état, seuls Jonas Vingegaard et son équipe Visma-Lease A Bike émettent toujours le message qu’ils sont déterminés à lutter avec Pogacar pour la conquête du maillot jaune.