Gros incident, Marion Rousse lâche un coup de pression

Pour Skoda, partenaire du Tour de France, Marion Rousse a partagé ses cinq meilleurs spots pour admirer les coureurs. Parmi eux, le mythique Mont Ventoux, qu’elle décrit comme un passage obligé pour tout passionné de cyclisme. L’ancienne coureuse, également membre de l'équipe de France TV, appelle toutefois les spectateurs à faire preuve de vigilance.

Directrice du Tour de France Femmes et consultante pour France Télévisions, Marion Rousse commentera également la Grande Boucle masculine à partir du 5 juillet. Pour Skoda, l’un des partenaires de l’épreuve, elle a sélectionné les lieux à ne pas manquer pour suivre les coureurs au plus près. Et forcément, cela commence dans le Nord.