Cyclisme - Tour de France : Vers un énorme coup d’intox du clan Vingegaard ?

Malgré la très lourde défaite subie dans les cols du Dauphiné, où il est apparu condamné à la deuxième place très loin du roi Pogacar, Jonas Vingegaard, et avec lui l’équipe Visma-Lease A Bike, continue d’afficher sa conviction qu’il pourra lutter avec le Slovène sur les routes du Tour de France. Un message peu lisible à moins d’imaginer un énorme coup d’intox...

« Nous croyons en notre plan pour le Tour »

Au sortir du Dauphiné, déjà, le leader danois expliquait croire toujours en ses chances pour le maillot jaune : « Pogacar ? Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Nous nous concentrons sur nous pour être aussi bons que possible sur le Tour et nous le faisons à chaque fois, peu importe ce qui se passe. Je dois un peu tout travailler, sur l'accélération, dans les montées plus longues également. J'espère donc pouvoir faire un pas en avant dans les 3 prochaines semaines jusqu'au début du Tour et ensuite nous verrons quand nous commencerons ». Hier mardi, à l’occasion de l’annonce de la sélection pour le Tour de France, Grischa Niermann, le directeur sportif de l’équipe hollandaise, affichait lui aussi sa confiance quant à leurs chances de succès : « Avec ces huit coureurs très forts, nous croyons en notre plan pour le Tour de France. Dès le premier jour, nous devrons être présents en équipe pour guider Jonas de manière optimale au classement. De plus, plusieurs coureurs auront l'occasion de viser la victoire d'étape. Nous sommes très concentrés sur nous-mêmes et sur notre plan. Nous avons réalisé une préparation optimale et pensons pouvoir obtenir le meilleur résultat possible ».