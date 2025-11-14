Marion Rousse : C'est officiel, son ex est de retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la retraite depuis 2023, Tony Gallopin est toutefois toujours dans le cyclisme puisqu'il s'est reconverti dans une carrière de directeur sportif. Et l'ancien mari de Marion Rousse, avec laquelle il avait divorcé en 2019, va découvrir une formation World Tour puisqu'il quitte Lotto pour rejoindre RedBull-Bora Hansgrohe, la nouvelle équipe de Remco Evenepoel.

Longtemps présenté comme un grand espoir du cyclisme français, Tony Gallopin avait pris sa retraite en 2023, sans toutefois quitter le monde du cyclisme professionnel. L'ex-mari de Marion Rousse, avec laquelle il avait divorcé en 2019, a d'ailleurs récemment rejoint un gros projet.

Tony Gallopin de retour dans une équipe World Tour En effet, alors qu'il était chez Lotto, une équipe ProTeams, l'équivalent de la deuxième division du cyclisme, Tony Gallopin a finalement rejoint le projet très ambitieux de la formation RedBull-Bora Hansgrohe, qui lui permet de revenir au sein d'une équipe du World Tour. Nommé directeur sportif de l'équipe, Tony Gallopin aura un rôle clé au sein de cette révolution révolution lancée par le transfert retentissant de Remco Evenepoel. RedBull-Bora Hansgrohe espère en effet rivaliser avec le Team UAE de Tadej Pogacar et la Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard.