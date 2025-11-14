Marion Rousse : C'est officiel, son ex est de retour !

A la retraite depuis 2023, Tony Gallopin est toutefois toujours dans le cyclisme puisqu'il s'est reconverti dans une carrière de directeur sportif. Et l'ancien mari de Marion Rousse, avec laquelle il avait divorcé en 2019, va découvrir une formation World Tour puisqu'il quitte Lotto pour rejoindre RedBull-Bora Hansgrohe, la nouvelle équipe de Remco Evenepoel.
Tony Gallopin de retour dans une équipe World Tour
En effet, alors qu'il était chez Lotto, une équipe ProTeams, l'équivalent de la deuxième division du cyclisme, Tony Gallopin a finalement rejoint le projet très ambitieux de la formation RedBull-Bora Hansgrohe, qui lui permet de revenir au sein d'une équipe du World Tour. Nommé directeur sportif de l'équipe, Tony Gallopin aura un rôle clé au sein de cette révolution révolution lancée par le transfert retentissant de Remco Evenepoel. RedBull-Bora Hansgrohe espère en effet rivaliser avec le Team UAE de Tadej Pogacar et la Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard.
«Certains directeurs sportifs sont peut-être encore coureur dans leur tête, alors que moi pas du tout»
D'ailleurs, il y a quelques mois, l'ex-mari de Marion Rousse, se confiait sur sa reconversion et sa vision du rôle de directeur sportif. « Certains directeurs sportifs sont peut-être encore coureur dans leur tête, alors que moi pas du tout, j'ai du poil aux pattes ! (sourires) Les gens de mon staff me disent que c'est impressionnant comment j'ai fait mon ''switch''. Mais, j'ai quand même pris le métier de directeur sportif pleine face ! Je n'avais jamais utilisé un ordinateur de ma vie, j'en ai acheté un, je suis parti de zéro. Avant, j'utilisais les tablettes pour regarder des séries mais je ne me servais pas d'Excel. J'ai dû apprendre sur YouTube. Pareil pour Powerpoint. Et j'apprends encore. C'est un métier que je découvre car bizarrement, même si j'avais un oncle (Alain) et mon père (Joël) dans le métier, je n'avais pas d'intérêt pour cette reconversion », expliquait Tony Gallopin dans les colonnes de L'EQUIPE.