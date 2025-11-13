C'est terminé, Marion Rousse annonce une rupture !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette fois-ci c'est bien terminé. En effet, pour la première fois de sa courte histoire, le Tour de France Femmes sera totalement dissocié de son homologue masculin. Marion Rousse confirme effectivement que désormais, l'épreuve dont elle est la directrice, n'a plus besoin des hommes pour exister.

Pour sa cinquième édition depuis son retour dans ce format, le Tour de France Femmes va connaître un grand changement. Et pour cause, alors que les années précédentes, le Grand Départ était donné le week-end de l'arrivée de la Grande Boucle masculine avant de profiter de sa médiatisation, en 2026, l'épreuve présidée par Marion Rousse s'élancera de Suisse le 1er août, soit une semaine après l'arrivée des hommes. Une petite révolution qui enchante Marion Rousse, très satisfaite de cette séparation.

Les Tours de France Hommes et Femmes séparés, c'est confirmé « Le Tour servira toujours de rampe de lancement mais quand on regarde les audiences de l’an dernier, l’étape de Châtel est la deuxième derrière celle de Montmartre. Il y avait près de 8 millions de personnes qui regardaient ce jour-là, cela prouve qu’on commence à être capable de voler de nos propres ailes », confiait-elle dans des propos rapportés par Le Figaro.