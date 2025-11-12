Cyclisme : Il livre le secret de la réussite de Pogacar

Alexandre Higounet

Au sein de l'équipe UAE Team Emirates, Tim Wellens fait partie des proches coéquipiers de Tadej Pogacar, avec qui il a noué une amitié depuis son arrivée dans sa garde rapprochée. Interrogé par le quotidien sportif espagnol Marca, le coureur belge a confié ce qui selon lui participait grandement à la réussite du champion slovène.

Tim Wellens fait partie des amis proches de Tadej Pogacar. Depuis son arrivée au sein de l'équipe UAE Team Emirates, le coureur belge a noué une relation amicale avec le leader slovène, qui était le plus heureux du monde lorsque son pote a levé les bras lors de l'étape de Carcassonne lors du dernier Tour de France. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, Wellens est revenu sur la personnalité de Pogacar et livré au passage l'un des secrets de sa réussite exceptionnelle.

« Ce qui fait toute la différence, c'est qu'il est aussi l'un des meilleurs hommes du peloton » Tim Wellens a ainsi confié à Marca : « Tadej ? Tout le monde sait qu'il est le meilleur. Mais ce qui fait toute la différence, c'est qu'il est aussi l'un des meilleurs hommes du peloton. Il garde les pieds sur terre. Et ça, ça vaut autant que ses victoires ».