Marion Rousse : La séparation déchirante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'elle a pris la direction du Tour de France Femmes, le succès de l'épreuve a impressionné. Marion Rousse a effectivement permis au cyclisme féminin de prendre une nouvelle dimension. A tel point que la possibilité qu'elle remplace Christian Prudhomme, actuel patron du Tour de France masculin, serait dans les tuyaux.

Depuis 2022 et le retour de l'épreuve, le Tour de France Femmes n'a cessé de monter en puissance jusqu'à atteindre une incroyable cote de popularité cet été grâce à la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Une réussite qui est largement à mettre au crédit de Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes. D'ailleurs, celle qui est également consultante pour France Télévisions, a récemment dévoilé le parcours de l'édition 2026 qui verra notamment son étape reine arriver sur le Mont Ventoux. Un parcours qui fait l'unanimité et qui plaît même plus que celui des hommes. Pour l'ancien coureur Rik Verbrugghe, Marion Rousse pourrait donc tout à fait prétendre à la succession de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France masculin.

Marion Rousse, successeuse de Christian Prudhomme ? « Maintenant, je pense quand même que… Comme on a dit ici, c’est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes ? », se demande-t-il au micro de la RTBF avant de poursuivre.