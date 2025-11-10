Cyclisme : Ce qui manque encore à Pogacar pour égaler Merckx...

Interrogé par le média flamand Het Laatste Nieuws, Roger de Vlaeminck, l'ancien grand coureur de classiques, vainqueur entre autres de quatre Paris-Roubaix et de trois Milan-San-Remo, a affirmé que Tadej Pogacar était encore très loin d'approcher le niveau d'Eddy Merckx pour devenir le meilleur coureur de l'histoire. Le champion belge dit-il vrai ?
Au sortir d'une nouvelle saison 2025 exceptionnelle, au cours de laquelle il a encore accumulé les grandes victoires, du Tour des Flandres au Tour de Lombardie, en passant par la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné, le Tour de France et les championnats du monde, Tadej Pogacar s'approche du statut de meilleur coureur de l'histoire du cyclisme. Une perspective qui a le don d'agacer au plus haut point l'ancien coureur Roger de Vlaeminck, quatre Paris-Roubaix et trois Milan San Remo (entre autres) au compteur.
« Eddy Merckx ? Pogacar ne lui arrive même pas aux orteils ! »
A l'occasion d'un entretien accordé au média flamand Het Laatste Nieuws, l'ancien champion belge n'a pas mâché ses mots à l'évocation de la comparaison entre Merckx et Pogacar, dans des propos rapportés cyclismactu.net : « Eddy Merckx ? Pogacar ne lui arrive même pas aux orteils ! Les journalistes qui osent faire cette comparaison n’y comprennent rien. Écris-le noir sur blanc. Laissez-moi avoir 22 ans et courir contre Pogacar, il ne me lâche pas ».
Le point où il existe encore un vrai différentiel avec Merckx...
Que penser des déclarations de Roger de Vlaeminck ? Si les propos de l'ancien champion belge apparaissent bien sûr exagérés sur la forme, sur le fond, il est certain qu'en terme de palmarès, quand bien même il est absolument exceptionnel à son âge, celui de Pogacar n'apparaît pas encore au niveau d'Eddy Merckx. Ce n'est pas dans les classiques que le différentiel est le plus important, même s'il existe (Merckx affiche tout de même 5 Liège-Bastogne-Liège, 2 Tours des Flandres, 7 Milan San Remo, 3 Paris-Roubaix, 2 Tours de Lombardie, entre autres), mais au niveau des Grands Tours. Là où Pogacar a gagné 4 Tours de France et un Tour d'Italie, Eddy Merckx affiche pour sa part 5 Tours de France, 5 Tours d'Italie et un Tour d'Espagne. Pour s'approcher du palmarès de Merckx, Pogacar devra assurément accumuler encore plus de victoires, ce qui en l'état apparaît tout à fait possible. Voire probable.