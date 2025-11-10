Cyclisme : Ce qui manque encore à Pogacar pour égaler Merckx...

Alexandre Higounet

Interrogé par le média flamand Het Laatste Nieuws, Roger de Vlaeminck, l'ancien grand coureur de classiques, vainqueur entre autres de quatre Paris-Roubaix et de trois Milan-San-Remo, a affirmé que Tadej Pogacar était encore très loin d'approcher le niveau d'Eddy Merckx pour devenir le meilleur coureur de l'histoire. Le champion belge dit-il vrai ?

Au sortir d'une nouvelle saison 2025 exceptionnelle, au cours de laquelle il a encore accumulé les grandes victoires, du Tour des Flandres au Tour de Lombardie, en passant par la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné, le Tour de France et les championnats du monde, Tadej Pogacar s'approche du statut de meilleur coureur de l'histoire du cyclisme. Une perspective qui a le don d'agacer au plus haut point l'ancien coureur Roger de Vlaeminck, quatre Paris-Roubaix et trois Milan San Remo (entre autres) au compteur.

« Eddy Merckx ? Pogacar ne lui arrive même pas aux orteils ! » A l'occasion d'un entretien accordé au média flamand Het Laatste Nieuws, l'ancien champion belge n'a pas mâché ses mots à l'évocation de la comparaison entre Merckx et Pogacar, dans des propos rapportés cyclismactu.net : « Eddy Merckx ? Pogacar ne lui arrive même pas aux orteils ! Les journalistes qui osent faire cette comparaison n’y comprennent rien. Écris-le noir sur blanc. Laissez-moi avoir 22 ans et courir contre Pogacar, il ne me lâche pas ».