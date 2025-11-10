Cyclisme : Pogacar le meilleur de l'histoire ? Il s'énerve !

Alexandre Higounet

Alors qu'il enchaîne les saisons au sommet, au cours desquelles il domine le peloton mondial dans les Grands Tours comme dans les classiques, Tadej Pogacar est souvent cité comme le meilleur coureur de l'histoire du cyclisme, plus fort qu'Eddy Merckx lui-même. Un statut que lui refuse avec force l'ancien classicman belge Roger De Vlaeminck, qui estime que le Slovène est encore très loin du compte pour égaler Merckx...

Au soir de sa cinquième victoire d'affilée au Tour de Lombardie, qu'il a remportée après un nouveau raid solitaire d'une trentaine de kilomètres après s'être irrésistiblement envolé dans la dernière ascension, Tadej Pogacar a lancé, non sans humour, qu'il s'agissait une nouvelle fois de la meilleure saison de sa carrière. Et ce n'est pas totalement faux...

« Eddy Merckx ? Pogacar ne lui arrive même pas aux orteils ! » En remportant la grande majorité des courses auxquelles il a participé, du Tour des Flandres au Tour de Lombardie, en passant par les Strade Bianche, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné Libéré, le Tour de France, les championnats du monde et d'Europe, sans oublier sa très belle deuxième place sur Paris-Roubaix et celle au Grand-Prix de Montréal où il offre la victoire à son équipier Brandon McNulty, Pogacar a été présent tout le temps, sur tous les terrains et il a gagné. Aujourd'hui, il est considéré par beaucoup comme le meilleur coureur de l'histoire du cyclisme. Après sa victoire incroyable lors des Mondiaux au Rwanda, même Eddy Merckx annonçait que le Slovène lui était supérieur.