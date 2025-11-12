Marion Rousse : La «rumeur» qui va changer sa vie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Tour de France Femmes est une grande réussite depuis son retour en 2022, la présentation du parcours de l'édition 2026 semble faire l'unanimité. A tel point que Rik Verbrugghe rapporte une rumeur selon laquelle Marion Rousse pourrait remplacer Christian Prudhomme à la direction de l'épreuve masculine.

Sous la direction de Marion Rousse, le Tour de France Femmes a connu une évolution beaucoup plus rapide que ce que tout le monde aurait pu imaginer. Le travail de celle qui est également consultante pour France Télévisions est donc saluée, à tel point que Rik Verbrugghe l'imagine même succéder à Christian Prudhomme, l'actuel patron du Tour de France masculin.

Marion Rousse, remplaçante idéale de Christian Prudhomme ? « Maintenant, je pense quand même que… Comme on a dit ici, c’est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes ? », se demande-t-il au micro de la RTBF avant de poursuivre.