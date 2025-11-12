Marion Rousse : La «rumeur» qui va changer sa vie !

Alors que le Tour de France Femmes est une grande réussite depuis son retour en 2022, la présentation du parcours de l'édition 2026 semble faire l'unanimité. A tel point que Rik Verbrugghe rapporte une rumeur selon laquelle Marion Rousse pourrait remplacer Christian Prudhomme à la direction de l'épreuve masculine.
Sous la direction de Marion Rousse, le Tour de France Femmes a connu une évolution beaucoup plus rapide que ce que tout le monde aurait pu imaginer. Le travail de celle qui est également consultante pour France Télévisions est donc saluée, à tel point que Rik Verbrugghe l'imagine même succéder à Christian Prudhomme, l'actuel patron du Tour de France masculin.
Marion Rousse, remplaçante idéale de Christian Prudhomme ?
« Maintenant, je pense quand même que… Comme on a dit ici, c’est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes ? », se demande-t-il au micro de la RTBF avant de poursuivre.
«La rumeur a parfois…»
« Je ne sais pas si c’est dans les cartons, mais… La rumeur a parfois… On ne va pas lancer la rumeur mais avec tout le respect qu’on a pour Christian Prudhomme, il ne sera pas éternel. Et elle occupe un rôle qui est relativement similaire. Elle aura eu quelques années d’expérience. Il est là pour la chapeauter encore à chaque présentation, l’encadrer. Ça pourrait être symboliquement assez fort », ajoute Rik Verbrugghe.