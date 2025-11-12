Cyclisme : Pogacar ? Les contradictions de Vingegaard...

Alexandre Higounet

A l'occasion du criterium de Saitama disputé au Japon il y a quelques jours, Jonas Vingegaard a accepté d'évoquer la saison prochaine pour le quotidien sportif espagnol AS. Et les propos du leader danois du Team Visma-Lease A Bike à l'évocation du Tour de France et de Tadej Pogacar laissent ouvertes quelques contradictions. Explication.

Il y a quelques jours, Jonas Vingegaaard s'est envolé pour le Japon pour disputer le critérium de Saitama, positionné en plein coeur des vacances. A cette occasion, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a accepté de répondre au question du quotidien sportif espagnol AS, lui qui a remporté sa première Vuelta il y a quelques semaines. Au cours de cet entretien, le double vainqueur du Tour de France a logiquement été interrogé sur le Tour 2026 et sur la perspective d'y retrouver encore une fois Tadej Pogacar.

« Pogacar, je suis probablement le seul coureur à l'avoir jamais battu dans une course par étapes » Et Jonas Vingegaard a affirmé qu'il se sentait toujours capable de battre Pogacar dans la course au maillot jaune : « Qu'est-ce que cela représente de savoir que j'ai déjà vaincu deux fois Pogacar sur le Tour de France ? C'est ce qui me donne confiance et me fait croire que je peux le refaire, et j'espère que ce sera l'année prochaine, en 2026. Comme il le dit, je suis probablement le seul coureur à l'avoir jamais battu dans une course par étapes. Ce serait incroyable de réitérer cet exploit, et je pense en être capable ».