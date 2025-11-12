Cyclisme : Pogacar ? Les contradictions de Vingegaard...

A l'occasion du criterium de Saitama disputé au Japon il y a quelques jours, Jonas Vingegaard a accepté d'évoquer la saison prochaine pour le quotidien sportif espagnol AS. Et les propos du leader danois du Team Visma-Lease A Bike à l'évocation du Tour de France et de Tadej Pogacar laissent ouvertes quelques contradictions. Explication.
Il y a quelques jours, Jonas Vingegaaard s'est envolé pour le Japon pour disputer le critérium de Saitama, positionné en plein coeur des vacances. A cette occasion, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a accepté de répondre au question du quotidien sportif espagnol AS, lui qui a remporté sa première Vuelta il y a quelques semaines. Au cours de cet entretien, le double vainqueur du Tour de France a logiquement été interrogé sur le Tour 2026 et sur la perspective d'y retrouver encore une fois Tadej Pogacar.
« Pogacar, je suis probablement le seul coureur à l'avoir jamais battu dans une course par étapes »
Et Jonas Vingegaard a affirmé qu'il se sentait toujours capable de battre Pogacar dans la course au maillot jaune : « Qu'est-ce que cela représente de savoir que j'ai déjà vaincu deux fois Pogacar sur le Tour de France ? C'est ce qui me donne confiance et me fait croire que je peux le refaire, et j'espère que ce sera l'année prochaine, en 2026. Comme il le dit, je suis probablement le seul coureur à l'avoir jamais battu dans une course par étapes. Ce serait incroyable de réitérer cet exploit, et je pense en être capable ».
« Il faut prendre en compte les objectifs de l'équipe et les miens pour la saison avant de prendre une décision »
Officiellement, Vingegaard affirme croire encore en ses chances de dominer Pogacar sur le Tour de France. Mais dans les faits, le Danois n'agit pas en cohérence avec cette conviction affichée. En effet, il laisse entendre une nouvelle fois à l'occasion de cet entretien avec AS qu'il souhaite disputer le Giro avec l'objectif de le remporter, afin d'avoir les trois Grands Tours à son palmarès : « Est-il possible que je fasse de nouveau deux Grands Tours en 2026 ? Bien sûr ! Nous n'avons encore rien décidé, mais j'ai déjà participé à deux Grands Tours à deux reprises dans ma carrière ( 2023 et 2025, le Tour et la Vuelta ) et la préparation est légèrement différente si l'on n'en fait qu'un seul. J'ai déjà remporté le Tour d'Espagne et je ne dis pas que je ne veux pas y revenir, mais il est vrai que le Giro d'Italia me manque, car je n'y ai jamais participé, et c'est une course que j'aimerais vraiment gagner. Il faut prendre en compte les objectifs de l'équipe et les miens pour la saison avant de prendre une décision ». Si réellement Vingegaard vise une victoire dans le Giro, il apparaît difficile de croire à son discours sur le Tour de France tant il semble impossible d'envisager battre Pogacar sur le Tour en ayant déjà accumulé la fatigue du Giro.