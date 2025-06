Effrayée, Marion Rousse est prête à tout annuler !

Après sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse a décidé de se reconvertir dans les médias. Aujourd’hui, la compagne de Julian Alaphilippe officie ainsi en tant que consultante sur France Télévisions, mais c’est sur l’antenne d’Eurosport que tout a commencé pour elle. Mais voilà que cela aurait pu ne jamais arriver étant donné que Marion Rousse aurait pu dire non au dernier moment.

Malgré un titre de championne de France et après avoir fourni de nombreux efforts pour devenir professionnelle, Marion Rousse a rapidement décidé de mettre un terme à sa carrière de cycliste. Elle l’a répété à plusieurs reprises, sa décision a notamment été prise pour des questions économiques. Ne pouvant pas vivre de son sport, Marion Rousse devait travailler à côté et le rythme était impossible à tenir. Mais la solution a fini par être trouvée pour la compagne de Julian Alaphilippe qui est devenue consultante à la télévision, commentant ainsi les courses cyclistes et vivant ainsi de sa passion.

C’est sur Eurosport que tout a commencé pour Marion Rousse . Des débuts à la télévision sur lesquels est revenue celle qui travaille désormais pour France Télévisions. Ainsi, pour la ville de Clermont sur Youtube, Marion Rousse a fait savoir comment elle aurait pu passer à côté de cette carrière : « Les Rois de la Pédale ? Le début de ma deuxième carrière. J’ai eu une première vie dans le vélo et puis ensuite la télé est arrivée. Ce n’était pas quelque chose que j’espérais en soit. Je ne m’étais jamais imaginée faire de la télé un jour. Je suis quelqu’un de plutôt réservée, qui n’aime pas qu’on parle de moi. La télé, ce n’était pas du tout envisageable pour moi. Et puis quand je suis devenue championne de France, les Rois de la Pédale, l’émission, m’a demandé d’intervenir en tant que qualité de championne de France. J’y suis allée, c’étai le jour du Tour des Flandres. La journée se passe bien alors que la veille, j’en n’avais pas dormi de la nuit. J’avais presque refusé à y aller ».

« Je me suis dit qu’il est complètement fou »

« J’ai recroisé Guillaume di Grazia quelques mois après sur le Tour et m’a dit : « J’ai peut-être une idée complètement dingue, je t’ai senti à l’aise, la Vuelta commence dans quelques semaines et on aimerait que tu y sois, que tu deviennes consultante ». Je me suis dit qu’il est complètement fou, une fille qui va commenter du cyclisme masculin. J’y suis allée et quelques années après, c’était bête de réagir comme ça. Les gens ont tout de suite que j’avais galéré sur un vélo pour en parler aussi bien qu’un homme et c’était le début de ma deuxième carrière de consultante », a poursuivi Marion Rousse.