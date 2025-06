Du jamais vu, Marion Rousse annonce un évènement incroyable

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À quelques jours du départ du Tour de France, Marion Rousse s’apprête à vivre un été chargé. Directrice du Tour de France Femmes et consultante pour France Télévisions, l’ex-coureuse cycliste suivra également l’épreuve masculine. Elle s’est exprimée sur les temps forts à venir, notamment le passage inédit sur les routes de Montmartre.

Les images sont restées gravées dans les mémoires. Les coureurs, passant devant le Sacré-Cœur ou dévalant la mythique rue Lepic , ont fait vibrer les rues de la capitale lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. Cette communion populaire, rarement vue à Paris , est exactement l’esprit que Christian Prudhomme, le patron de la course cycliste, souhaite retrouver en faisant passer le peloton du Tour de France par les pavés de Montmartre.

Marion Rousse donne rendez-vous

Pour la première fois de son histoire, la Grande Boucle empruntera la butte Montmartre avant de rejoindre les Champs-Élysées. Cette étape finale, prévue le 27 juillet prochain, promet d’être un moment unique. Consultante pour France Télévisions et directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a partagé son impatience et son enthousiasme à l’occasion d’une interview pour Skoda, l’un des partenaires majeurs de la course.