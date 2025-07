Du jamais, la proposition qui fait halluciner Marion Rousse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France, Marion Rousse s'est également illustrée durant une carrière de cycliste professionnelle. C'est d'ailleurs son statut de championne de France qui lui a permis de recevoir une proposition inattendue qui a changé sa vie.

En plus de sa fonction de directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse est également consultante pour France Télévisions après avoir fait ses débuts chez Eurosport. D'ailleurs, elle raconte la façon dont elle a fait ses grands débuts dans ce rôle. La proposition venue de Guillaume Di Grazia, rédacteur en chef à l’époque d’Eurosport, l'avait d'ailleurs déconcertée puisqu'aucune femme n'avait déjà commenté du cyclisme masculin.

Marion Rousse raconte ses débuts à la télé « J’ai commencé la compétition, je n’avais que 6 ans. Ensuite j’ai gravi un peu les échelons, j’ai été en équipe de France, ensuite j’ai été professionnelle dans l’équipe Futuroscope, puis Lotto-Soudal. J’ai été professionnelle et c’est d’ailleurs quand j’ai été championne de France chez les élites que j’ai été repérée par Eurosport à l’époque, où on m’a dit pour le Tour des Flandres "Est-ce que tu peux venir sur le plateau des Rois de la Pédale en qualité de championne de France et nous parler de ta carrière ?" Donc, j’y suis allée, ça s’est bien passé. Et de là, Guillaume Di Grazia, rédacteur en chef à l’époque d’Eurosport, m’a revu sur le Tour et m’a dit "Est-ce que tu serais d’accord pour intégrer la team des Rois de la Pédale ?" », raconte-t-elle dans une interview accordée à Ouest-France, avant d'en rajouter une couche.