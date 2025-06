Marion Rousse : Sa magnifique rencontre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse semble particulièrement impatiente à l'idée de débuter cette nouvelle édition. Et pour cause, cette année, les chances de victoire française sont très sérieuses grâce à la présence de Pauline Ferrand-Prévot qui fait son retour sur route après avoir tout gagné en VTT. Et les deux femmes se connaissent déjà très bien puisqu'elles se sont rencontrées lorsqu'elles étaient plus jeunes.

La quatrième édition du Tour de France Femmes pourrait bien être historique pour le cyclisme français qui attend le successeur de Bernard Hinault depuis 1985. Et cela pourrait bien être une femme qui met fin à cette attente. En effet, Pauline Ferrand-Prévot fera partie des favorites de la Grande Boucle féminine qui s'élancera le 26 juillet. Championne olympique de VTT à Paris l'été dernier, elle fait son grand retour sur route et a déjà réussi un premier exploit en remportant Paris-Roubaix. Une émotion particulière pour Marion Rousse, très proche de Pauline Ferrand-Prévot à laquelle elle espère remettre le Maillot Jaune le 3 août prochain à l'issue de la dernière étape.

Marion Rousse, sa rencontre avec Pauline Ferrand-Prévot « On s’est connues toutes petites dans les rangs de l’équipe de France. On ne s’est jamais perdues de vue. Le fait de se retrouver aujourd’hui dans des rôles différents, mais toujours dans le vélo, c’est super sympa. C’est une fierté, pas seulement en tant que directrice du Tour ou consultante, mais aussi en tant qu’amie. Pendant très longtemps, sa victoire à Paris-Roubaix restera une référence », confie-t-elle dans une interview accordée à Diverto, avant de poursuivre.