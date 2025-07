Cyclisme - Tour de France : Vers une surprise énorme avec Evenepoel ? Ces signes qui ne trompent pas…

Alexandre Higounet

Interviewé par la RTBF à deux jours du départ du Tour de France, Remco Evenepoel a adopté un profil prudent. Pour endormir le duo Pogacar-Vingegaard ? A l’heure où les pronostics ne lui sont guère favorables, des signaux tendent pourtant à indiquer l’inverse, que le Belge n’est peut-être pas si loin que cela de créer une énorme surprise...

A l’occasion d’un entretien accordé à la RTBF, relayé par cyclismactu.net, Remco Evenepoel a tenu un discours prudent à l’évocation de ses ambitions en vue du Tour de France qui s’élancera samedi : « C’est toujours facile de parler avant le Tour de France. Le seul objectif pour le moment c’est de remporter le contre-la-montre sur la 5e étape. À part ça, on va voir comment la course se passe. C’est assez long, il faudra regarder jour par jour et être patient. Je préfère attendre. Il faudra passer les dix premiers jours sans problème. Je vais essayer de viser le plus haut possible. Si je sens que je ne peux pas me battre avec eux, je dois faire ma course et me concentrer sur le podium ou quelque chose d’autre ».

Cyclisme - Tour de France : Il livre l’atout numéro un d’Evenepoel pour le maillot jaune https://t.co/yttmtYOnhj — le10sport (@le10sport) July 2, 2025

Evenepoel est apparu très amaigri au championnat de Belgique Derrière ce discours officiel prudent, il apparaît clair qu’Evenepoel espère avant tout être en mesure de jouer le maillot jaune face à Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Est-ce un rêve impossible ? Interrogé lors de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard tend à penser que oui : « Evenepoel, je ne le sens pas. Du moins, pas pour jouer à ce niveau-là. Tant qu'il ne passera pas les pourcentages à plus de 6%, ce sera exclu pour lui de l'emporter. A moins qu'il ait fait ce qu'il fallait pour les passer. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il arrive vraiment prêt au départ du Tour. Ce n'était pas le cas l'an dernier. Arriver prêt, ça veut dire qu'il soit beaucoup plus maigre qu'il ne l'est. C'est pour ça que je parlais des 6%. Dans les ascensions, quand ça passe au-dessus, son rapport poids-puissance devient défavorable. Mais en a-t-il conscience ? Est-ce que les gens qui le conseillent et l'encadrent lui ont fait prendre conscience que quand vous avez des kilos en trop, il faut les monter ? Et les monter, ça coûte de l'énergie, ça coûte des watts. C'est la raison. Plus la pente est importante et plus le poids en trop devient un élément de votre incapacité à suivre. Oui, s'il arrive à son poids de forme, il peut éventuellement jouer, dans la mesure où il y a un contre-la-monte sur lequel il pourrait faire des écarts. Le deuxième étant en bosse, sur celui-là, il risque plutôt de perdre du temps que d'en gagner. Honnêtement, je le vois acteur, mais pas pour gagner le Tour de France ».