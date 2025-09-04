Cyclisme - Vuelta : Vingegaard ? Il est prêt à en découdre avec lui

Alexandre Higounet

A partir de vendredi, le Tour d’Espagne va aborder sa phase décisive, avec l’entrée en lice de la haute montagne, à commencer par l’ascension du terrible Angliru. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jonas Vingegaard est très loin d’avoir assuré sa domination, notamment face à son premier rival, Joao Almeida.

Alors que la Vuelta va aborder la très haute montagne à partir de vendredi, avec ce jour-là la terrible ascension de l’Angliru, la course apparaît plus ouverte que jamais. Jonas Vingegaard, Tom Pidcock et Joao Almeida se tiennent en moins d’une minute et apparaissent proches. A l’image de l’offensive de Pidcock hier dans la cote de Pike, où il a logiquement décroché Joao Almeida, moins explosif sur ce type d’ascension, mais a aussi sorti Jonas Vingegaard de sa roue dans les derniers hectomètres, avant que le Danois ne revienne dans la descente, chacun est par moment apparu plus à son avantage, en fonction du terrain et des circonstances de course.

Vingegaard n’est pas apparu au-dessus du lot ces derniers jours En tout cas, un élément apparaît clair au sortir des dix premiers jours : Jonas Vingegaard n’est pas au-dessus du lot en l’état, et il est loin d’être acté qu’il remporte le Tour d’Espagne. D’autant que Joao Almeida, son principal rival, apparaît très loin d’être impressionné, et au contraire déterminé à en découdre. On en a la preuve avec son comportement offensif en course, le leader portugais de la formation UAE Team Emirates ayant lancé plusieurs attaques lors des arrivées au sommet du début de semaine, afin de tester la capacité de réaction du Danois.