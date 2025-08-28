Cyclisme - Vuelta : Verdict définitif pour Gaudu ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il était positionné au niveau des meilleurs au matin de la première étape de montagne, à 16 secondes de Jonas Vingegaard, David Gaudu a cédé un peu de terrain dans la montée de Pal Andorra. Faut-il oublier le rêve d’un excellent classement général ? Pas forcément...

Aujourd’hui jeudi, la Vuelta affrontait sa première étape de haute montagne avec l’arrivée à Pal Andorra, une ascension de 1ère catégorie, après avoir escaladé au préalable deux cols, un de 1ère catégorie et un de 2ème catégorie. Sans qu’il soit incroyablement difficile, le parcours s’annonçait suffisant pour faire un état plus précis des forces en présence, comme en témoigne la défaillance de Juan Ayuso, qui l’élimine définitivement de la course au général.

Il a clairement subi dans la montée de Pal Andorra Pour David Gaudu, auteur d’un excellent début de Vuelta et 6ème au général ce matin à 16 secondes de Jonas Vingegaard, l’arrivée à Pal Andorra devait aussi avoir valeur de test : serait-il en mesure d’y accompagner les meilleurs, ce qui le placerait alors parmi les prétendants au podium voire mieux ? On attendait une réponse, elle est arrivée : le leader de la Groupama-FDJ, qui a plutôt donné l’impression de subir, a été décroché à deux kilomètres de l’arrivée, laissant partir un groupe d’une dizaine avec les plus grands leaders. Sur la ligne, Gaudu est arrivé à 30 secondes des ténors, dans un petit groupe en compagnie de Ben O’Connor et Mikel Landa. Le Français doit-il pour autant renoncer à un excellent classement général ?