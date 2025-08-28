Cyclisme - Vuelta : Le message très fort de David Gaudu

Alexandre Higounet

Alors qu’il aborde aujourd’hui la haute montagne pour la première fois de cette Vuelta, non sans l’espoir d’être en mesure de lutter avec Vingegaard, Ayuso et Joao Almeida, David Gaudu a assuré l’essentiel hier avec la Groupama-FDJ lors du contre-la-montre par équipe, au cours duquel il a certes perdu le maillot de leader mais également traversé de grandes émotions...

Mercredi à l’occasion du contre-la-montre par équipe, David Gaudu a expérimenté une journée avec le maillot de leader de la Vuelta sur le dos. Si un mince espoir existait que la formation Groupama-FDJ, emmenée par deux gros rouleurs comme Stefan Kung et Rémi Cavagna, parviennent à faire jeu égal avec l’armada Visma-Lease A Bike, ce qui aurait permis au grimpeur breton de conserver sa tunique devant Jonas Vingegaard, il n’en a rien été au final.

La Groupama-FDJ a assuré pour la suite au général Malgré une belle résistance, l’équipe tricolore a concédé 24 secondes sur la ligne aux vainqueurs de l’étape, les UAE Team Emirates, et 16 secondes à l’équipe hollandaise. David Gaudu reste donc dans les clous pour le classement général, à 16 secondes seulement de Jonas Vingegaard, ce qui était finalement l’objectif du jour, comme l'a confirmé Rémi Cavagna dans L'Equipe : « On a manqué de vitesse sur certaines parties, mais on peut être satisfaits. David reste dans le jeu, c'était l'objectif ».