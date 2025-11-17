Cyclisme : Vingegaard-Evenepoel tentés d'éviter Pogacar ?

Alexandre Higounet

Il y a quelques temps, Jonas Vingegaard n'avait pas caché que s'il devait choisir l'an prochain, il privilégierait une victoire au Tour d'Italie afin de compter les trois Grands Tours à son palmarès. Désormais, c'est Remco Evenepoel qui envisage sérieusement de prendre le départ du Giro l'an prochain. Et si les grands leaders cherchaient à éviter au maximum Tadej Pogacar ? L'hypothèse fait sens...

Il y a quelques semaines, Alex Baudin, coureur français d'EF Education First, avait mis les pieds dans le plat au sujet de la domination de Tadej Pogacar. Le Français avait ainsi déclaré : « Honnêtement, c'était assez drôle à regarder au début. Mais cette année, malheureusement, mon programme était très similaire à celui de Pogacar. Sans vouloir paraître démoralisé, sinon on ne serait pas au départ, on sait très bien ce qui va se passer dans le final. Il a deux vitesses d'avance sur les autres. Dans le peloton, beaucoup commencent à en avoir marre d'être écrasés. C'est peut-être bien pour le cyclisme à la télévision de voir des attaques à 100 kilomètres de l'arrivée, mais ça brise aussi le suspense. Pogacar gâche un peu la course. À chaque fois qu'il est là, tous les autres se battent pour la deuxième place ».

Après Vingegaard, Evenepoel envisage de courir le Giro avant le Tour... Les rivaux du Slovène sont-ils désormais gagnés par la fatalité devant sa domination écrasante ? Jonas Vingegaard, par exemple, n'a pas hésité à confier il y a quelques jours que son objectif prioritaire pour 2026 serait plutôt de remporter le Giro : « Est-il possible que je fasse de nouveau deux Grands Tours en 2026 ? Bien sûr ! Nous n'avons encore rien décidé, mais j'ai déjà participé à deux Grands Tours à deux reprises dans ma carrière et la préparation est légèrement différente si l'on n'en fait qu'un seul. J'ai déjà remporté le Tour d'Espagne et je ne dis pas que je ne veux pas y revenir, mais il est vrai que le Giro d'Italia me manque, car je n'y ai jamais participé, et c'est une course que j'aimerais vraiment gagner. Je préfère gagner le Giro plutôt que le Tour de France en 2026 car je préfère gagner les trois grands tours. Mais nous n’avons pas encore décidé si je m’alignerai sur le Giro la saison prochaine. Il faut prendre en compte les objectifs de l'équipe et les miens pour la saison avant de prendre une décision ».