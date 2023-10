Cyclisme : Vingegaard-Roglic-Kuss, le boss de Jumbo dit tout

Alexandre Higounet

Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de l’équipe Jumbo-Visma, est revenu en détail sur les événements de la Vuelta, où il a fallu que Primoz Roglic et Jonas Vingegaard laissent la victoire finale à leur équipier Sepp Kuss, notamment lors de la montée de l’Angliru. Analyse.

Lors de la victoire de Sepp Kuss lors de la dernière Vuelta, plusieurs soubresauts ont émaillé le quotidien de l’équipe Jumbo-Visma, au sein de laquelle trois coureurs étaient en situation de gagner le classement général, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, le paroxysme ayant été atteint lors de l’étape de l’Angliru, où l’Américain, porteur du maillot de leader, avait connu un petit coup de moins bien par rapport à ses habituels leaders, notamment Roglic. Au final, il a été décidé en interne que Kuss, qui œuvre depuis plusieurs années au service de Vingegaard et Roglic, devait emporter la Vuelta.

« Le soir de l’Angliru, j’ai réuni tout le monde… »

Plusieurs semaines après les événements, Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de la Jumbo-Visma, est revenu sur le sujet, dans des propos rapports par cyclismactu.net et cyclingnews.com : « A l’Angliru, nous aurions dû rester ensemble. (…) Attaquer pour faire travailler les autres coureurs est quelque chose de différent que de s'attaquer entre nous. Mais il faut le dire, quand vous roulez sur des routes à 20 %, avec une fréquence cardiaque de 200 pulsations, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ces hommes soient lucides. Pour nous, le cyclisme n'est pas un sport individuel, mais un sport d'équipe. Le soir même, j'ai mis tous les gars à une même table. J'ai parlé au préalable avec Jonas, Sepp et Primoz et j'ai entendu leurs points de vue. Mais ensuite, j’ai réuni les huit coureurs et je leur ai dit : les gars, que s’est-il passé aujourd’hui ? J'ai mon avis à ce sujet, mais je pense que ce que vous pensez est bien plus important. Que défendons-nous maintenant ? Qui sommes-nous en réalité ? Sept coureurs étaient d'accord à l'unanimité pour que Sepp Kuss soit le vainqueur final. Primoz a eu du mal avec ça, mais il s'est conformé à la majorité. C’était aussi parce que ses coéquipiers l’avaient déclaré avec tant de force. Il a finalement dit : Sepp doit gagner et vous pouvez compter sur moi ».

Le départ de Roglic chez Bora a son explication

A la lecture des propos du boss de la Jumbo-Visma, on comprend mieux pourquoi, quelques semaines plus tard, Primoz Roglic a négocié la résiliation à l’amiable de sa dernière année de contrat avec l’équipe hollandaise pour s’engager au sein de la Bora-Hansgrohe. L’épisode, quand bien même il s’est plié au choix collectif, a visiblement laissé des traces dans l’esprit du coureur slovène.