Cyclisme : Une excellente nouvelle tombe pour Alaphilippe

Publié le 9 septembre 2022 à 07h35 par Thibault Morlain

L’année 2022 sera très rapidement oubliée par Julian Alaphilippe. En effet, tout au long de cet exercice, le double champion du monde a enchainé les galères et les grosses chutes. Cela a encore été le cas lors du dernier Tour d’Espagne. Et cela pourrait ne pas être sans conséquence puisque sa présence aux Mondiaux a alors été remise en question. Mais après le doute, l’optimisme est revenu puisque Julian Alaphilippe pourrait bel et bien être au départ en Australie dans quelques jours.

Suite à sa chute à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe s’était lancé dans un contre-la-montre pour soigner ses blessures et être présent au départ du Tour de France. Finalement, le Français n’était pas remis à 100% et la Quick-Step Alpha Vinyl avait alors pris l’énorme décision de se passer du double champion du monde. Une déception pour le compagnon de Marion Rousse qui s’était alors fixé d’autres objectifs. Le programme était notamment de se remettre en jambe lors du Tour d’Espagne afin de préparer au mieux les Mondiaux et aller chercher un troisième maillot arc-en-ciel. Problème, sur les routes de la Vuelta, Alaphilippe a sévèrement chuté et touché à l’épaule, il a dû abandonner. De quoi alors jeter un énorme froid sur la présence du champion du monde en titre en Australie pour défendre son bien.

« Ça s'améliore de jour en jour »

C’est à la fin du mois de septembre que les Mondiaux de cyclisme vont se dérouler en Australie. Julian Alaphilippe sera-t-il au rendez-vous ? Compte tenu de sa blessure, l’incertitude était totale et le pessimisme n’était pas présent. Toutefois, dernièrement, la tendance avait quelque peu évolué. En effet, Franck Alaphilippe, cousin et entraîneur de Julian, avait apporté d’excellentes nouvelles, lâchant notamment : « Ça s'améliore de jour en jour. Il doit rester prudent car l'épaule est encore douloureuse et peut se redéboîter facilement en cas de choc, mais ce qu'il montre depuis trois jours est plutôt très encourageant. Si on ne cherchait pas à être excessivement prudent, il pourrait déjà reprendre un entraînement quasi normal. Tout va revenir dans l'ordre. Il faudra refaire un point à la fin de la semaine mais la perspective de pouvoir tenir ses objectifs de fin de saison. l'a complètement reboosté ».

Alaphilippe aux Mondiaux ?

Et si Julian Alaphilippe disputait alors finalement les Mondiaux ? C’est bien ce qui pourrait arriver. Et ce n’est autre que le patron de la Quick-Step Alpha Vinyl qui l’a annoncé. En effet pour HLN , Patrick Lefevere a assuré que Julian Alaphilippe était assez remis de ses blessures du Tour d’Espagne pour prendre le départ des Mondiaux dans quelques jours en Australie. Une incroyable nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas dernièrement quand on avait vu la star française du peloton au sol en train de se tenir l’épaule.

Rien n’est encore fait…