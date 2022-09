Cyclisme

Énorme inquiétude pour Julian Alaphilippe, Voeckler en panique

Publié le 3 septembre 2022 à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

Déjà miné par les blessures et les chutes cette saison, Julian Alaphilippe est encore tombé sur la Vuelta et a dû abandonner. A quelques semaines des championnats du monde, le coureur français n’est pas sûr de participer, ce qui inquiète énormément Thomas Voeckler, le sélectionneur tricolore.

L’année de Julian Alaphilippe est loin de ressembler à ce qu’il aurait espéré. Double champion du monde en titre, le Français n’a pas pu s’aligner sur le Tour de France en raison d’une grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège. Même s’il était apte, la formation Deceunink Quick-Step a préféré se passer de lui afin de le préserver. De retour juste après le Tour de France sur le Tour de Wallonie, Julian Alaphilippe a dû abandonner après avoir été testé positif au Covid.

Rechute sur la Vuelta

Alors pour la Vuelta, Julian Alaphilippe était plus que déterminé. La course se passait même très bien jusqu’à une nouvelle chute qui l’a de nouveau contraint à l’abandon. Et son équipe n’a pas été rassurante quant à son état de forme. « Dans le meilleur des cas, il sera de retour sur son vélo dans une quinzaine de jours. Pour les Championnats du monde, ce sera sûrement trop court, mais il pourra peut-être se préparer à temps pour le Tour de Lombardie et les courses italiennes. C'est la malchance pour Julian (Alaphilippe), il a vu plus d'hôpitaux qu'il n'a couru cette année », regrettait Patrick Lefevere, le patron de son équipe, dans des propos relayés par Cyclism’Actu .

Alaphilippe absent pour les championnats du monde ?

Une déclaration qui a de quoi faire peur à l’équipe de France. Double tenant du titre, Julian Alaphilippe pourrait donc manquer les championnats du monde qui auront lieu à la fin du mois de septembre en Australie. Une luxation de l’épaule qui remet donc tout en cause pour les Bleus. Car sans Julian Alaphilippe, l’objectif ne sera forcément pas le même. Mais alors que son équipe tente de le protéger au maximum, Thomas Voeckler doit-il tirer un trait sur la présence d’Alaphilippe à trois semaines de l’événement ? Pas forcément…

!!! Momento impactante de la caída del campeón mundial Alaphilippe. !!! pic.twitter.com/pr5i6QZ2kp — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) September 1, 2022

« Je ne veux pas faire de langue de bois en disant qu’on aborde la course avec la même idée en tête si Julian est là ou non »