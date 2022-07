Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce d’Alaphilippe

Publié le 24 juillet à 11h35 par Thibault Morlain

Finalement, Julian Alaphilippe n’a pas été sélectionné par la Quick-Step Alpha Vinyl. Une absence remarquée du double champion du monde, qui a fait énormément parler. Mais n’étant pas remis à 100% de ses blessures, le Français a été laissé sur le côté. Et c’est finalement au Tour de Wallonie qu’Alaphilippe a fait son retour. Et quel retour. Ce samedi, il s’est imposé au sommet du Mur de Huy, l’occasion pour lui d’annoncer la couleur pour la suite.

Suite à sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe ne savait pas s’il allait être sur le Tour de France. Finalement, le double champion du monde n’était pas remis à 100% pour être au départ à Copenhague. La Quick-Step Alpha Vinyl a alors tranché dans le vif en ne sélectionnant pas Alaphilippe. Une décision forte de la forte de Patrick Lefévère qui n’a pas manqué de faire énormément parler. C’est donc sans Julian Alaphilippe que ce Tour de France s’est disputé. De son côté, le Français a poursuivi sa préparation et c’est au Tour de Wallonie, ce samedi, qu’il a repris la compétition. Et de quelle manière puisqu’il s’est imposé lors de la 1ère étape qui s’imposait au sommet du Mur de Huy.

The rainbow jersey shines again atop the Mur de Huy!@alafpolak1 takes the victory on the opening stage of the #EthiasTourdeWallonie22 after a perfect ride on the gruelling slopes of the Belgian mythical climb!#WayToRide #No37in2022Photo: @GettySport pic.twitter.com/N4HOJK39mV — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 23, 2022

« Je suis vraiment heureux »

Retour gagnant donc pour Julian Alaphilippe. Et forcément, le double champion était plus heureux que jamais après sa victoire sur le Tour de Wallonie. « Des hauts et des bas ces dernières semaines, mais content d’être de retour en terminant le travail comme il faut », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Et sur le site de son équipe, Alaphilippe a également confié : « Je suis vraiment heureux. J’étais très excité à l’idée d’être de retour avec les gars dans une course, j’avais beaucoup de motivation sachant que je reprendrais la course et j’étais très confiant, car j’avais une équipe solide autour de moi, et ensemble nous avions un plan solide pour aujourd’hui ».

« Je suis très content d’être ici et d’avoir gagné »

« Je suis ravi d’avoir eu les jambes pour finir la journée de la plus belle des manières. Le Mur de Huy est toujours une arrivée difficile et ce n’est jamais facile de gagner ici, on ressent la douleur à chaque mètre. Le fait que je sois en tête du classement général est un bonus, mais je veux juste le prendre au jour le jour et me concentrer sur chaque étape avant de penser au général. Je suis juste content d’avoir à nouveau goûté à la victoire après un long moment », a poursuivi Alaphilippe pour les médias de la Quick-Step Alpha Vinyl.



Rapporté également par L’Equipe , Julian Alaphilippe a également assuré : « Je suis arrivé ici avec de la fraîcheur et de l’envie, mais aussi de l’incertitude : gagner me fait du bien au moral. Ne pas avoir participé au Tour de France ? Je n’ai aucun pincement. Je suis très content d’être ici et d’avoir gagné ».

« Ses objectifs arriveront plus tard »