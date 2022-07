Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Alaphilippe va faire son grand retour

Publié le 20 juillet à 16h35 par Dan Marciano

Absent du Tour de France en raison d'une grosse chute à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe va faire son retour dans les prochains jours. Son équipe (Quick-Step) a annoncé la participation du coureur français au Tour de Wallonie, qui débutera le 23 juillet prochain. Une course qui devrait servir de préparation à la Vuelta.

Ancien porteur du maillot jaune, Julian Alaphilippe n'a pu participer à cette édition du Tour de France en raison d'une lourde chute survenue à Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier. Souffrant d'un pneumothorax, de deux côtes et d'une omoplate cassées, le coureur avait fait son retour à l'occasion des championnats de France, mais son équipe a pris la sage décision de ne pas le convoquer pour la Grande Boucle . « Ça a été indécis jusqu'au tout dernier moment. Il y avait une grosse partie de moi qui espérait le faire, qui se disait que c'était possible. Mais l'autre partie était beaucoup plus réaliste parce que je sais la dureté de cette course, ce qu'elle exige. Faire le Tour sans être à 100 %, ce n'est pas un cadeau » avait confié Alaphilippe dans les colonnes de L'Equipe avant le départ du Tour de France.

Alaphilippe va faire son retour au Tour de Wallonie

Remis de sa blessure, Julian Alaphilippe va faire son retour dans les prochains jours. Par le biais d'un communiqué, la Quick-Step Alpha Vinyl a annoncé la participation du coureur français au Tour de Wallonie, course qu'il disputera pour la première fois, mais dont le parcours est loin d'être inconnu. Alaphilippe retrouvera notamment le Mur de Huy. Une difficulté qu'il connaît bien puisqu'elle est habituellement le théâtre de l'arrivée de la Flèche Wallonne. Il sera accompagné de Davide Ballerini, Tim Declercq, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels et Ilan Van Wilder. Directeur sportif de la formation, Wilfried Peeters a dévoilé les objectifs de ses coureurs.

« Notre objectif principal ici est d'obtenir une victoire»

« Le Tour de Wallonie de cette année sera une course très difficile. Dès le premier jour, le peloton s'attaque au Mur de Huy, que nous connaissons depuis la Flèche Wallonne, mais les autres étapes dans les Ardennes seront également difficiles. Nous sommes heureux d'avoir Julian ici, car il va faciliter son retour à la compétition et préparer la deuxième partie de la saison. Il peut se battre pour une victoire d'étape, car il aura le soutien de nombreux coureurs forts et motivés. En ce qui concerne le classement général, nous verrons jusqu'où il peut aller, mais notre objectif principal ici est d'obtenir une victoire » a déclaré Wilfried Peeters.

Le Tour de Wallonie avant la Vuelta