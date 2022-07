Cyclisme

Cyclisme : Les 5 plus grands exploits de Julian Alaphilippe

Publié le 23 juillet à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir digéré son absence sur le Tour de France, Julian Alaphilippe prépare son retour sur le Tour de Wallonie. A cette occasion, Le 10 Sport vous propose de revenir sur les cinq plus grands exploits du coureur français dans sa carrière. De son festival sur le Tour de France 2019 à ses deux titres de champion du monde consécutifs.

Absent du Tour de France après sa grave blessure lors du récent Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe vient de passer trois semaines devant sa télévision. Malgré tout, le coureur de l’équipe Deceuninck Quick-Step préparait son retour qui est imminent. Ce samedi, le double champion du monde s’élancera sur le Tour de Wallonie, l’occasion de faire un point sur son état de forme. Avant de revoir Julian Alaphilippe sur les routes, retour sur ses cinq plus grands exploits en carrière.

Maillot à pois sur les Champs-Elysées

L’un de ses premiers moments forts, c’est le Tour de France 2018. Pour la deuxième Grande Boucle de sa carrière, Julian Alaphilippe arrive en lieutenant de Bob Jungels et doit l’aider pour le classement général, tout en visant des victoires d’étape. Objectif réussi puisque Alaphilippe gagnera deux courses avec en prime le maillot à pois qu’il ramènera sur les Champs-Elysées. De quoi marquer les esprits sur le Tour de France.

Première classique pour Alaphilippe

Par la suite, Julian Alaphilippe garde le cap. En 2019, le coureur de l’équipe Deceuninck Quick-Step est l’un des favoris pour Milan-San Remo, un grand classique du circuit. Le Français attaque et part avec un groupe de dix coureurs. Le final se joue au sprint et Alaphlippe rafle la mise, ce qui lui permet de prendre la tête du classement mondial devant Alejandro Valverde et Primoz Roglic, rien que ça… Cette fois-ci, Julian Alaphilippe est lancé.

14 jours en jaune, un Tour de France exceptionnel

La preuve sur le Tour de France 2019. Lorsqu’il débarque sur le Tour, Julian Alaphilippe n’a pas l’ambition de jouer le général. Sur la troisième étape, le coureur français termine en tête et prend le maillot jaune, une grande première pour lui, ému aux larmes. Même s’il le perd sur la huitième étape, il le récupérera seulement deux jours après. Une force de caractère inouïe. Porté par le maillot jaune de leader, Julian Alaphilippe remporte le contre-la-montre de Pau, une première pour un Français depuis Christophe Moreau en 2001. Finalement, Alaphilippe perdra sa place de leader lors de la 19ème étape, à deux petits jours de l’arrivée, au profit d’Egan Bernal. Il terminera finalement 5ème du classement général et obtiendra à l’unanimité le prix de la combativité.

🇫🇷 Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui 💥Le doublé tricolore au sommet du Tourmalet il y a tout juste 2 ans 😍@ThibautPinot @alafpolak1pic.twitter.com/P4A80ibrCG — SPORTRICOLORE (@sportricolore) July 1, 2022

Champion du monde devant Wout van Aert

Julian Alaphilippe est passé dans une autre dimension et il va le prouver aux championnats du monde sur route. Leader de l’équipe de France, Alaphilippe est très attendu mais n’est pas favori face au Belge Wout van Aert. A 12 kilomètres de l’arrivée, le Français attaque et ne sera jamais rattrapé. Pour la première fois depuis 1997 et le sacre de Laurent Brochard, un coureur tricolore est champion du monde sur route. Et ce n’est pas fini…

Julian Alaphilippe fait le doublé

Un an après, Julian Alaphilippe débarque aux championnats du monde en tant que tenant du titre. Un statut à assumer mais pas de quoi l’effrayer. Après plusieurs attaques, la dernière est la bonne, à 17 kilomètres de l’arrivée. Alaphilippe ne sera pas rattrapé par les poursuivants et glanera son deuxième titre de champion du monde, il devient le premier français à réaliser cet exploit. A 30 ans, Julian Alaphilippe espère revenir au top de sa forme pour tenter le triplé. Premier élément de réponse sur le Tour de Wallonie !