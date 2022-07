Cyclisme

Tour de France : Pogaçar se fait écorcher par une légende

Publié le 23 juillet à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Malgré sa domination sur la première semaine du Tour de France, Tadej Pogaçar est parti pour perdre son titre. Le Slovène s’est fait surprendre par Jonas Vingegaard et la Jumbo Visma. Eddy Merckx s’est confié sur cette Grande Boucle et pense que Pogaçar était moins fort que l’an dernier en raison d’une préparation trop légère.

Arrivé sur le Tour de France dans le costume de double tenant du titre, Tadej Pogaçar était le candidat numéro un à sa propre succession. Après un début de saison tonitruant, le Slovène était en pleine confiance au moment d’arriver au Danemark pour le grand départ. A seulement 23 ans, il était difficile d’imaginer Tadej Pogaçar être bousculé sur ce Tour de France vu sa forme du moment. Mais personne n’est imbattable sur la Grande Boucle…

Un début de tour parfait pour Tadej Pogaçar

Pourtant, Pogaçar a effectué une première semaine absolument parfaite. A Longwy, le coureur de l’équipe UAE Emirates prend la tête de la course et remporte l’étape et le maillot jaune. Le lendemain, Tadej Pogaçar récidive à la Super Planche des Belles Filles où il s’impose devant Jonas Vingegaard au terme d’un final épatant. A cet instant du Tour, le Slovène semble impossible à arrêter et file vers son troisième sacre consécutif. C’était sans compter sur la formation Jumbo Visma…

Avant de craquer devant Jonas Vingegaard

Face à la malchance de son équipe, Tadej Pogaçar est pris en grippe par l’équipe Jumbo Visma. Lors de la 11ème étape, le maillot jaune est ciblé et il finit par craquer dans le col du Granon. Malgré ses deux minutes d’avance sur Jonas Vingegaard, Pogaçar perd sa place de leader et pointe à plus de deux minutes du Danois. Un coup de tonnerre sur le Tour de France qui lui semblait promis. En troisième semaine, Tadej Pogaçar aura tout tenté pour récupérer sa tunique mais Jonas Vingegaard est plus fort et mieux entouré. Sauf rebondissement improbable, le Slovène ne remportera pas ce Tour de France.

Pogacar a perdu le Tour, mais pas sa classe #TDF2022 #LesRP — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 22, 2022

« Je pense qu’il a moins bien préparé le Tour de France que les autres années »