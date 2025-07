A l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard a été questionné sur les perspectives de Julian Alaphilippe pour le Tour de France après son excellent Tour de Suisse, achevé à la 5ème place du classement général. Faut-il espérer de grandes choses en juillet ? L’ancien boss de Bernard Hinault et Laurent Fignon répond.

« Alaphilippe est quand même en-dessous d’il y a 4-5 ans »

A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard a livré son analyse sur les perspectives de Julian Alaphilippe pour le Tour, et elle n’est pas aussi optimiste pour le leader de l’équipe Tudor : « On a vu du bon Julian sur le Tour de Suisse, où il a retrouvé un peu de hargne et de l'envie. Mais physiquement, il est quand même en dessous du Julian Alaphilippe il y a 3, 4, 5 ou 6 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, le potentiel est toujours là. Mais qu'il a beaucoup de mal maintenant à supporter les hauts taux de lactate et de les supporter sur un certain nombre de minutes, tel qu'il pouvait le faire auparavant. Je pense que, sur ce plan-là, le mental n'est plus là. Maintenant, il a tellement de talent que, s'il cible bien les étapes où il peut aller faire des numéros, il a la possibilité de lever les bras. Je le lui souhaite parce que c'est un très beau coureur, un très grand champion. Mais malheureusement, il est… Il y a l'expression qu'on utilise dans le cyclisme ou qu'on utilisait, c'est être sur le fil biais. Et je pense qu'il est un peu sur le fil biais ».