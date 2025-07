Cyclisme - Tour de France : Il livre l’atout numéro un d’Evenepoel pour le maillot jaune

Alors que le débat sur les chances de victoire de Remco Evenepoel face à Jonas Vingegaard et surtout Tadej Pogacar fait rage à moins de deux jours du départ du Tour de France, l’ancien coureur Tomas De Gendt livre un éclairage sans concession sur la réelle marge de manœuvre du champion belge, tout en pointant du doigt un atout qui pourrait tout changer.

Pour De Gendt , si objectivement, le double champion olympique ne dispose pas d’une grande chance de victoire, il pourra tout de même s’appuyer sur son mental de vainqueur, au-delà de ses qualités exceptionnelles contre-la-montre : « Je ne souhaite cela à personne, mais Remco n'a de grandes chances de gagner qu'en cas de chute de Pogacar. Sinon, il sera très difficile pour Remco – ou pour quiconque – de l'approcher. Ce qui est intéressant, c'est que, pour Remco, même Pogacar n'est probablement pas hors de portée. Mais si vous êtes à sa place et que vous pensez que Pogacar est trop fort, vous êtes déjà perdu avant le départ. C'est pareil pour Vingegaard : il ne pensera pas à la deuxième place, seulement à la victoire. Je crois connaître suffisamment Remco pour savoir qu'il pense pouvoir battre Pogacar dès le premier contre-la-montre. Après tout, Remco était presque 45 secondes plus rapide que lui au Dauphiné. S'il remporte ce premier contre-la-montre et ne perd pas autant de temps en montagne ensuite, Remco pensera qu'il pourra battre Pogacar au classement général ».

« Evenepoel sait que le défi sera difficile, mais sa mentalité de gagnant fait le champion »

Selon De Gendt, s’il faut trouver une raison de croire en la capacité d’Evenepoel de remporter le Tour de France, c’est bien en priorité vers sa force mentale et sa conviction de gagnant qu’il faut la chercher : « Evenepoel est un gagnant né. Remco est réaliste et sait que le défi sera difficile. Mais cette mentalité de gagnant fait partie intégrante d'un champion. Remco a un ego surdimensionné. Je ne veux pas dire quelque chose de négatif par-là, mais plutôt qu'il veut faire ses preuves. Il suffit de penser à sa mauvaise journée sur le Tourmalet lors de la Vuelta 2023 : même moi, je l'ai dépassé dans les ascensions et il n'avait pas l'air en forme. Pourtant, Remco était de nouveau sur les chapeaux de roue 24 heures plus tard. Ce genre de retournement de situation n'est pas là pour prouver quoi que ce soit au public. Chacun a son opinion, et même si on gagne beaucoup, cela ne change pas forcément. C'est presque comme s'il voulait prouver sa valeur, non seulement à lui-même, mais aussi à son équipe. On ne voit pas cette attitude chez les cyclistes de niveau inférieur, seulement chez les coureurs à l'ego surdimensionné. Mais je le répète, je ne dis pas cela négativement. Je parle de la façon dont se forment les plus grands champions ».